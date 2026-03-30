Hyresgästföreningen söker en HR-specialist inom arbetsmiljö
2026-03-30
Vi söker en engagerad HR-specialist som vill vara med och utveckla arbetsmiljöarbetet hos oss. I rollen bidrar du till en god och hållbar arbetsmiljö där våra medarbetare trivs, utvecklas och aktivt är med och skapar medlemsnytta.
Drivs du av strategiskt och systematisk utvecklings- och förbättringsarbete? Har du även förmågan att förmedla och förankra nya arbetssätt på ett enkelt, pragmatiskt, pedagogiskt och inspirerande sätt? Då kanske du är vår nya kollega inom HR-enheten.
Inom Hyresgästföreningen har vi en stark värdegrund och en humanistisk grundsyn som delas av oss alla som jobbar här.
Ditt uppdrag
Som HR-specialist inom arbetsmiljö har du din nyckelkompetens inom arbetsmiljöområdet och hanterar övergripande arbetsmiljöfrågor för hela organisationen på ett professionellt sätt. Du har ansvar för att initiera, driva, utveckla och förbättra Hyresgästföreningens systematiska arbetsmiljöarbete. Du säkerställer att vi har enhetliga och ändamålsenliga arbetssätt som gör det lätt för både HR-partners och chefer att göra rätt.
Du ingår i den nationella HR-enheten som i dagsläget består av 13 kompetenta och engagerade medarbetare i roller som HR-specialist, HRpartner samt gruppchef, löneadministratör samt nationell HR chef. Rollen är placerad på vårt riksförbund i Stockholm och du rapporterar till HR-chefen.
Du har i rollen ansvar för att:
• säkerställa att Hyresgästföreningen har tydliga och enhetliga processer, riktlinjer, styrdokument och arbetssätt samt ansvara för uppföljning och efterlevnad
• utveckla, revidera och följa upp arbetssätt inom systematisk arbetsmiljö i syfte att anpassa, förenkla och förbättra,
• vara kunskapsstöd och rådgivande till ledning, chefer och HR enheten
• säkerställa verksamhetens kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet
• samverka och samarbeta med våra fackliga parter och skyddsorganisation
• omvärldsbevaka och agera på förändringar, t ex i lagstiftning för att säkerställa ett proaktivt arbetsmiljöarbete som bidrar till verksamhetsutveckling.
• Högskoleexamen inom HR, personalvetenskap, arbetsrätt,
arbetsmiljö eller likvärdigt.
• Flerårig erfarenhet av brett HR-arbete där du därefter specialiserat dig, fördjupat din kompetens och haft ansvar för strategiskt arbetsmiljöarbete sedan minst tre år tillbaka.
• Erfarenhet av att driva, utveckla och följa upp det systematiskt arbetsmiljöarbetet, inklusive riskbedömningar.
• Erfarenhet av att ha arbetat med kompetensutvecklande insatser inom området, gärna i rollen som utbildare.
• Erfarenhet av arbete med digitala systemstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Erfarenhet av att genomföra analyser, ta fram rapporter, beslutsunderlag med mera samt föredra för olika målgrupper som exempelvis ledning, fackliga parter och skyddsorganisation.
• God svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att trivas och bli framgångsrik är du självgående och kan driva och ta ansvar för arbetsmiljöfrågorna utifrån ett strategiskt perspektiv. Du har en god förmåga, förståelse och kompetens för hur arbetsmiljöfrågor bör bedrivas för att bygga en långsiktigt hållbar och hälsofrämjande arbetsplats. Du har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och kan förmedla arbetsmiljöarbetet på ett enkelt, tydligt och förståeligt sätt vidare ut i organisationen. Du arbetar utifrån organisationens behov och på ett systematiskt sätt för att skapa engagemang samt höja kompetens och förståelse för olika roller och ansvar inom arbetsmiljöområdet. Du har en mycket god förmåga att leda och samordna, prioritera vad som är viktigast, inspirera samt få med dig organisationen och få saker att hända.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas och växa.
Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 2026-04-28.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, där vi kan komma att tillämpa 6 månaders provanställning. Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Therese Kjellgren, Nationell HR-chef: therese.kjellgren@hyresgastforeningen.se
Fackliga kontaktpersoner för SACO Josefin Moback, 010 459 11 43. För Handels är Berit Belgacem, 010 459 11 03.
Välkommen till Hyresgästföreningen
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss på LinkedIn. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen Jobbnummer
9826482