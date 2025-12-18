Hyresgästföreningen medlemsutveckling syd söker ledningssamordnare
2025-12-18
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.Vill du arbeta i en värderingsstyrd organisation där engagemang, medlemskap och samhällsfrågor står i fokus? Brinner du för struktur, analys och att få människor att känna sig trygga och sedda? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en ledningssamordnare för Medlemsutveckling Syd som vill spela en central roll i arbetet med att stärka medlemsresan, rekrytering och engagemangsutveckling i våra fem regioner, Södra Skåne, Norra Skåne, Västra Sverige, Bohus-Älvsborg-Skaraborg och Sydost.
Om rollen
Som ledningssamordnare hos oss ger du administrativt, analytiskt och organisatoriskt stöd till ledningen för Medlemsutveckling Syd. Rollen passar dig som vill arbeta både strategiskt och operativt - du håller ordning på mötesstrukturer, processer och beslut, samtidigt som du arbetar nära verksamheten med statistik, uppföljning och relationsskapande.
Du blir en viktig länk mellan ledningsgruppen och verksamheten. Därför behöver du trivas med att samarbeta, skapa goda relationer och kunna möta människor på ett sätt som får alla att känna sig inkluderade.
Medlemsutveckling Syd är ett samarbete mellan fem regioner i Södra Sverige. Det innebär att vi har verksamhet från Norrköping i norr till Malmö i syd. Vi ser gärna att ledningssamordnaren är stationerad i mitten av regionen och att du har möjlighet att resa inom våra regioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ge administrativt och operativt stöd till enhetschef och ledningen inom Medlemsutveckling Syd
• Samordna planering, uppföljning och rapportering av mål, aktiviteter och nyckeltal kopplade till rekrytering av nya medlemmar
• Förbereda, dokumentera och följa upp beslut i ledningsgrupper och projekt.
• Planera möten och ansvara för kallelser, underlag och protokoll.
• Genomföra, följa upp och analysera statistik, både på veckobasis och månadsbasis.
• Genomföra registervård - rensning och kvalitetssäkring av adressregister.
• Ta fram presentations- och beslutsunderlag för ledningsgruppen och styrgruppen
• Säkerställa att dokumenthantering, processer och rutiner följer nationella riktlinjer.
• Delta i utveckling av arbetsmetoder, digitala verktyg och intern kommunikation.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom administration, kommunikation, samhällsvetenskap eller ekonomi, eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av kvalificerat administrativt stöd, gärna från idéburen eller medlemsdriven organisation.
• Mycket god förmåga att planera, strukturera och följa upp komplexa processer.
• Starka IT-kunskaper, särskilt i Office 365 (Excel, PowerPoint, Teams), samt vana av medlemssystem/CRM.
• God analytisk förmåga och erfarenhet av statistik, rapportering och verksamhetsuppföljning.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
• Meriterande erfarenhet av registervård eller arbete med datakvalitet.
Personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är:
• En relationsbyggare som lätt möter olika typer av människor och anpassar kommunikationen efter sammanhang.
• Strukturerad, noggrann och trygg i att prioritera när mycket händer samtidigt.
• Självständig, initiativrik och lösningsorienterad.
• Intresserad av medlemsfrågor, engagemang och samhällsutveckling.
• Någon som bidrar till ett gott arbetsklimat och passar in i en grupp där vi både skrattar och tar ansvar.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en organisation med starkt engagemang och stor samhällsnytta. Du får arbeta nära verksamhetens kärna och vara med och utveckla hur vi möter, engagerar och behåller våra medlemmar. Vi erbjuder en arbetsplats där du har möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.
Upplysningar om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på någon av våra regionkontor i Linköping eller Jönköping med arbetsområde över hela medlemsutveckling syd. Tjänsten tillträds snarast och intervjuer sker därför löpande.
Arbetstidsförläggningen är oreglerad och arbete på kvällar och helger förekommer. Tjänsten kräver körkort och tillgång till egen bil. Lön enligt avtal.
Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef David Petersen 010-459 21 13 och enhetschef Maria Bergagård, 010-459 21 24.
Fackliga kontaktpersoner är för SACO Gabriela Panevska-Ilik, 010- 459 21 90 och för Handels, Robin Dahlin Appelqvist, 010 - 459 21 03.
Ansökan
Via vår hemsida www.hyresgastforeningen.se
senast den 15 januari 2026 - men dyker rätt sökande upp rekryterar vi omgående.
Att arbeta hos oss
Vi erbjuder:
• Ett intressant arbete i en engagerad organisation.
• Ett varierande och ansvarsfullt arbete.
• Bra anställningsvillkor och förmåner.
Mångfald och en humanistisk grundsyn är viktiga värden i vår organisation och en självklarhet för oss alla som arbetar här. Hos oss möts du av engagerade och trevliga kollegor och kommer till en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och bra anställningsvillkor. Vi har tex kollektivavtal, friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och möjlighet att delvis arbeta på distans. Hos oss är varje medarbetare viktig för hyresgästerna varje dag. Vid några tillfällen per år skapar vi extra energi och engagemang genom att arbeta tillsammans med samma arbetsuppgift oavsett vilken roll vi har till vardags. Då träffar eller ringer vi hyresgästerna och pratar om exempelvis tryggheten i kvarteret. På vår webbplats kan du läsa mer.
Hyresgästföreningen är en modern och stark folkrörelse med över en halv miljon medlemmar, 9 000 förtroendevalda och 850 anställda över hela Sverige. Vi driver bostadsfrågor i både stort och smått - allt från omfattande lagförändringar till den lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp. Vi arbetar för ett samhälle där alla ska ha rätt att bo, råd att bo och ha inflytande över sitt boende. På det sättet deltar vi i samhällsutvecklingen, driver på och tar ansvar för den. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
