Hyresförmedlare till Uthyrning på Riksbyggens Ekonomi- & Servicecenter
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Vi söker nu en hyresförmedlare till uthyrningsgruppen på Ekonomi- & Servicecenter i Västerås
Hos oss gör du skillnad
Som hyresförmedlare på Uthyrning, Riksbyggen Ekonomi- & Servicecenter, kommer du att arbeta i en serviceinriktad roll med ansvar för kundkontakter och utförande av våra förvaltningsuppdrag. Du ansvarar för att vi levererar inom uppsatta servicenivåer och att vi håller våra kundlöften. Du har stor förmåga att ta eget ansvar och initiativ, att arbeta proaktivt, se helheter och med stort engagemang ge bra och tydlig service till kunder och kollegor. Du arbetar effektivt, med hög kvalitet och kundfokus enligt beslutade arbetssätt och är med och förfinar och utvecklar våra arbetssätt och leveranser.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Uthyrning av bilplatser, förråd och bostäder.
• kundkontakt.
• kontraktshantering, som ex. uppsägningar och upprättande av hyreskontrakt.
• hyresadministration som ex. avisering och hantering av andrahandsuthyrningar.
Du ingår i ett team av idag 17 personer och förväntas kunna arbeta självständigt i processer såväl som med ett eget ansvarsområde, men även i grupp som ett lag. Du ansvarar själv för uthyrningen av ett antal fastigheter med hyresbostäder där du i samarbetet med förvaltaren verkar för lägsta vakansgrad.
I denna grupp hjälps vi åt med arbetsuppgifterna varför engagemang, initiativtagande, samverkan och delaktighet är egenskaper som värderas högt för att gruppen ska trivas och känna arbetsglädje på jobbet. Vi försöker att jobba proaktivt och det finns goda möjligheter att vara med och påverka verksamheten då alla i gruppen förväntas vara med och bidra och vara delaktiga i den ständiga utvecklingen av våra processer och rutiner.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Du har lätt för att kommunicera, samarbeta och bygga förtroende med såväl kunder som arbetskamrater. Det är av stor vikt att du är en lagspelare som trivs med att jobba i grupp och vill bidra till gruppens välmående där alla drar sitt strå till stacken. Du är strukturerad och noggrann och trivs i ett högt tempo. Personligheten väger tungt.
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av uthyrning av bostäder
• Goda kundskaper om hyreslagstiftning, hyresnivåer och modeller
• God förmåga att uttrycka sig väl i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du är certifierad hyresförmedlare, har tidigare erfarenhet av arbete inom kundservice på kundservicecenter eller liknande område. Du är en trygg användare av Office-paketet och kan även vid behov kommunicera på engelska.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Västerås. Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Ansökan
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Om oss - Lediga jobb senast den 29 mars 2026. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag! Publiceringsdatum2026-03-18
Vid frågor om tjänsten kontakta gruppchef Lena Persson, lena.persson@riksbyggen.seÖvrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.
