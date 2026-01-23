Hyresförhandlare till Stockholms läns sjukvårdsområde
2026-01-23
Är du hyresförhandlare med goda kunskaper i fastighetsekonomi eller juridik? Kanske sitter du idag på den kommersiella fastighetssidan men känner att du vill bidra till samhällsnyttan? Vi kan erbjuda dig ett fritt och omväxlande arbete med stort eget ansvar.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
I arbetsuppgifterna ingår att hyra olika typer av lokaler till SLSO, så som bland annat lokaler för psykiatri och habilitering. Detta görs från privata fastighetsvärdar men också från Locum. Det innebär att du kommer att ha många kontakter med fastighetsägare, förvaltare, projektledare och teknikspecialister runt om i länet.
Du ansvarar även för hyresförhandlingar, framtagning av hyreskontrakt och bevakning av tidigare inhyrda objekt. Du håller också ett öga på uppsägningar, genomförande samt hyresnämndsfrågor och företräder SLSO:s verksamheter i hyres- och fastighetsfrågor.
Som hyresförhandlare hos oss deltar du även i de projekt och ombyggnationer du ansvarar för. Vidare driver du ersättningsförhandlingar och miljöfrågor och bevakar myndighetskrav gällande till exempel brandfrågor och tillgänglighetskrav.
Arbetet är omväxlande och med stort eget ansvar där du kommer att ansvara för en geografisk del alternativt en disciplin inom vården. Du kommer att medverka till utveckling inom arbetsområdet och delta i utvecklingsprojekt. Arbetet innebär ett nära samarbete med våra verksamhetschefer och andra medarbetare inom SLSO.
Du kommer att ingå i en grupp som idag består av totalt nio medarbetare; fem hyresförhandlare, en projektledare, en lokalstrateg samt en medarbetare som sköter vårt fastighetsregister och annan administration. Du rapporterar till chefen för fastighetsenheten.
Vårt erbjudande
På SLSO får du goda förutsättningar att utvecklas i din profession. Som medarbetare har du bland annat tillgång till förmåner som fri sjukvård, friskvårdsersättning och flexibla arbetstider. Fler förmåner hittar du via länken nedan.
Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Vem söker vi?
Vi ser helst att du har eftergymnasial utbildning inom juridik/ekonomi/teknik eller motsvarande och har minst 4 till 5 års erfarenhet av hyresförhandling eller av en liknande roll.
Du har dessutom goda kunskaper inom fastighetsekonomi, hyresjuridik och en stark förhandlingsförmåga.
Du har god språklig och skriftlig förmåga och förstår samt kan producera komplicerade skriftliga underlag.
Vi ser även att du är bekant med LOU.
Vi ser det som meriterande om du har
erfarenhet från kommersiell marknad och ett brett nätverk.
erfarenhet för vad det innebär att arbeta i en politisk styrd organisation.
Som person är du relationsskapande och affärsmässig. Vi söker dig som är är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta med andra människor och trivs i en utåtriktad roll. Du är självgående och organiserar och prioriterar dina aktiviteter på ett strukturerat sätt samt sätter upp och håller deadlines. Vi ser att du är resultatorienterad, ansvarstagande och driver dina processer framåt mot uppsatta mål.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighetÖvrig information
Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande, och sista ansökningsdag är 251228 (annonsen kan förlängas vid behov).
Vi sitter i moderna lokaler på Torsplan nära bussar, T-bana och pendeltåg.
Intervjuer sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
