Hyresadministratör för konsultuppdrag som övergår i anställning
Fasticon Kompetens AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
Hyresadministratör för konsultuppdrag som övergår i anställning hos kund
Vill du växa i rollen som hyresadministratör? Nu söker vi dig som vill ta dig an ett sex månader långt konsultuppdrag - som sedan övergår i en anställning hos vår kund.
Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi en hyresadministratör till ett konsultuppdrag med övergång i anställning. Start sker enligt överenskommelse, gärna inom de närmsta två till tre månaderna. Uppdraget pågår i sex månader och är på heltid.
I rollen som hyresadministratör får du en central och varierad roll i förvaltningsorganisationen, där du ansvarar för att säkerställa att hyresadministrationen fungerar smidigt och professionellt. Du arbetar nära både kollegor och hyresgäster och blir en viktig del av ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar och stort engagemang.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
Hantering av hyresavtal, kontraktsskrivning och hyresaviseringar.
Uthyrning av bostäder och parkeringsplatser, inklusive annonsering via HomeQ.
Hantering av andrahandsuthyrningar, nyckeladministration och enklare lokalavtal.
Dialog med hyresgäster kring kontrakt, betalningar, påminnelser och andra administrativa frågor.
Allmän kontorsadministration, såsom telefonväxel, e-posthantering och enklare inköp.
Arbeta i fastighetssystemet REAL.
Vår kund är ett förvaltningsbolag inom fastighetssektorn med fokus på att skapa långsiktiga och skräddarsydda lösningar för sina uppdragsgivare. Bolaget arbetar nära sina kunder och erbjuder helhetslösningar inom förvaltning, drift och uthyrning. Här arbetar man med ett stort engagemang för både människor och fastigheter - och värdesätter medarbetare som vill växa och utvecklas tillsammans med verksamheten.
Hos kunden råder en familjär och prestigelös kultur, där laganda och vilja att hjälpa varandra är centralt. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med din kompetens i en miljö där initiativ uppskattas.Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av hyresadministration och som trivs i en bred roll där du får ta ansvar och arbeta nära både kollegor och kunder. Du har förståelse för hyreslagen och erfarenhet av avtals- och betalningshantering.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av hyresadministration, kontraktshantering och hyresavisering.
Grundläggande kunskap om hyreslagen.
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av betalningsflöden och påminnelsehantering.
Vana att arbeta i digitala system.
God kommunikationsförmåga i tal och skrift.Erfarenhet av uthyrning och inkasso ses som meriterande.
Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, engagerad och prestigelös. Du trivs i en mindre organisation där alla hjälps åt, och du har lätt för att växla mellan olika uppgifter. Du är framåt, serviceinriktad och ansvarstagande, med en positiv inställning och förmåga att skapa goda relationer med såväl kollegor som hyresgäster.
Du motiveras av ordning, struktur och att bidra till ett väl fungerande team där alla delar samma mål - nöjda kunder och en välskött förvaltning.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Annie Knipplén på annie.knipplen@fasticon.se
.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.Läs mer på www.fasticon.se
Läs mer på www.fasticon.se och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb.
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476) Kontakt
Annie Knipplén annie.knipplen@fasticon.se Jobbnummer
