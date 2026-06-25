Hyresadministratör 80% till Higab | Göteborg | Konsultuppdrag
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Vill du arbeta i en självständig och viktig roll hos ett av Göteborgs mest välkända fastighetsbolag? Nu söker vi på Jefferson Wells en erfaren Hyresadministratör för ett tidsbegränsat konsultuppdrag hos Higab. Uppdraget är på 80%. Här får du möjlighet att bidra med din specialistkompetens inom hyresadministration samtidigt som du blir en viktig del i verksamhetens fortsatta utveckling under ett omfattande systemskifte.
Hyresadministratör till Higab AB | Göteborg | Konsultuppdrag
Vill du arbeta i en självständig och viktig roll hos ett av Göteborgs mest välkända fastighetsbolag? Nu söker vi på Jefferson Wells en erfaren Hyresadministratör för ett tidsbegränsat konsultuppdrag hos Higab. Här får du möjlighet att bidra med din specialistkompetens inom hyresadministration samtidigt som du blir en viktig del i verksamhetens fortsatta utveckling under ett omfattande systemskifte.
Om rollen
Som Hyresadministratör hos Higab får du en central roll i den dagliga förvaltningen av bolagets hyresadministration. Uppdraget har uppstått då ordinarie resurs kommer att fokusera på implementeringen av ett nytt fastighetssystem, vilket skapar behov av en erfaren person som kan säkerställa kvalitet, kontinuitet och stabil drift i den löpande verksamheten.
Du arbetar nära förvaltningscontroller, förvaltare och ekonomiavdelningen och ansvarar för flera viktiga delar av hyresprocessen.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Hantering av hyresavtal och hyrestillägg
Registrering, kvalitetssäkring och klarmarkering av kontrakt i Unit4 PM
Avisering och hantering av kontraktsrelaterade förändringar
Stöd till förvaltare i avtalsfrågor
Vakans- och uthyrningsrapportering
Stöd till ekonomiavdelningen avseende avisering, avräkningar och rapportunderlag
Framtagning av underlag inför bok
slut
Uppföljning av hyresreskontra
Uppdraget omfattar 80 procent av heltid och utförs på plats på Higabs kontor i Göteborg. Uppdragstiden är 1 september 2026 till 31 augusti 2027 med möjlighet till förlängning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i rollen som hyresadministratör och som snabbt kan sätta dig in i verksamheten och ta eget ansvar. Du har erfarenhet från fastighetsbranschen och är van att arbeta strukturerat med avtal, rapportering och administrativa processer.
Du trivs i en roll där noggrannhet, kvalitet och service är avgörande för att verksamheten ska fungera effektivt.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av hyresadministration
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Dokumenterad erfarenhet av Unit4 PM
Mycket goda kunskaper i Excel
Kunskaper inom hyresjuridik och fastighetsekonomi
God förståelse för kommunal verksamhet
Förmåga att självständigt planera, prioritera och strukturera ditt arbete
Meriterande:
Erfarenhet av systembyte eller implementering av nytt fastighetssystem
Erfarenhet från offentlig verksamhet eller kommunalt bolag
Kunskap om fastighetssystemet Pigello
Erfarenhet av Lime DesktopDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Självgående och ansvarstagande
Noggrann och kvalitetsmedveten
Strukturerad och metodisk
Analytisk med god problemlösningsförmåga
Samarbetsorienterad och kommunikativ
Trygg, professionell och prestigelös
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs med att samarbeta med olika funktioner inom verksamheten. Samtidigt är du van att arbeta självständigt och driva ditt eget arbete framåt.
Vad erbjuder vi dig!
Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill använda din specialistkompetens i en verksamhet som förvaltar några av Göteborgs mest ikoniska byggnader och platser.
Du erbjuds:
Ett kvalificerat och självständigt uppdrag
Möjlighet att bidra i en verksamhet med stort samhällsvärde
Lång uppdragstid med möjlighet till förlängning
Ett uppdrag med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att arbeta i en organisation som kombinerar affärsmässighet med samhällsnyttaOm företaget
Higab äger och förvaltar många av Göteborgs mest välkända byggnader och mötesplatser, däribland Feskekôrka, Konserthuset, Ullevi och Stora Teatern. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 300 byggnader och bolaget spelar en viktig roll i Göteborgs utveckling genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till såväl offentlig verksamhet som näringsliv.
Higab ägs av Göteborgs Stad och arbetar aktivt med att bevara och utveckla stadens kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.
Ansökan
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Detta är ett konsultuppdrag hos vår kund och du blir anställd av Jefferson Wells.
Vid tekniska problem med din ansökan och vår hemsida kontakta vår support på 0771-252600
Urval och intervjuer sker löpande därför kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. För mer information kontakta rekryterare Fia Fagerlund på fia.fagerlund@manpower.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Åvägen 17F, 402 23 Göteborg (visa karta
)
402 23 GOTHENBURG Arbetsplats
Higab via Jefferson Wells Konsultuthyrning Kontakt
Contact
Fia Fagerlund fia.fagerlund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9979789