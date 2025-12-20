Hyra behandlingsrum på nya stationen I Varberg
2025-12-20
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
Visa alla jobb hos Studio Terra - Varberg i Varberg
Vi söker dig som vill hyra behandlingsrum/massagerum hos oss på Studio Terra i Varberg.
Studion är belägen inne på Nya Stationen, med ett centralt och lättillgängligt läge. Hos oss finns många lediga tider dagtid, vilket passar perfekt för dig som vill bygga upp eller utöka din verksamhet.
Vi välkomnar utövare inom allt som rör hälsa och välmående - exempelvis massage, kroppsterapi, healing, samt andra holistiska behandlingsformer.
En lugn och trivsam miljö där både du och dina klienter kan känna er trygga och välkomna.
Hör gärna av dig om du är intresserad eller vill veta mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: Info@studio-terra-varberg.com
