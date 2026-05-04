Hygiensjuksköterska till Vårdhygien Halland
Nu utökar vi vårt team med ytterligare en hygiensjuksköterska. Missa inte chansen till världens bästa arbete!Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Det vårdhygieniska arbetet är omväxlande och till stor del beroende av aktuella händelser, och samtidigt mer långsiktigt i syfte att förebygga smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner (VRI). Arbetet med att förebygga VRI anses som en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna både nationellt och internationellt.
I rollen som hygiensjuksköterska har du en konsultativ roll med fokus på råd och stöd till vårdens olika verksamheter. I arbetet ingår att hålla utbildningsinsatser till verksamheter inom det vårdhygieniska området. Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara att stötta enheter i smittspårningar, ge telefonrådgivning, hantera regelbundna mikrobiologiska provtagningar av t.ex. steriltekniska enheter, genomföra hygienronder på enheter samt utarbeta och uppdatera vårdhygieniska riktlinjer. Du deltar även rådgivande i samband med upphandling och inköp av medicintekniska produkter samt vid planering av ny- och ombyggnation av vårdlokaler. Ofta har du flera olika arbetsuppgifter på gång samtidigt.
I arbetet ingår att upprätthålla en hög kunskapsnivå och att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom det vårdhygieniska området. Detta sker bland annat i form av regionala och nationella samarbeten, kurser, konferenser samt genom självstudier.
Vårdhygien arbetar regionövergripande vilket innebär resor inom regionen.
Tjänstens placering är företrädesvis på Halland sjukhus Varberg.
Om arbetsplatsen
Vårdhygien tillhör organisatoriskt Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien Halland, område Medicinsk Diagnostik, förvaltningen Ambulans, Diagnostik och Hälsa (ADH). Den vårdhygieniska enheten utgörs av åtta hygiensjuksköterskor, en administrativ assistent och en hygienläkare samt en ST-läkare. Vår enhet är fysiskt placerad på Hallands sjukhus Varberg och Hallands sjukhus Halmstad.
Vårdhygien Halland har ett regionalt uppdrag som också innefattar privata vårdgivare och kommuner.Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av smittspårning, undervisning eller utvecklings-och patientsäkerhetsarbete är meriterande.
Du har förmåga att initiera och driva arbete framåt, arbeta självständigt men också fungera väl i tvärprofessionella team. Vi ser gärna att du kan skifta från ett övergripande strategiskt perspektiv till att se de avgörande detaljernas betydelse. Du har också förmåga att entusiasmera och skapa engagemang samt att genomföra utbildningar inom området. Det är även meriterande med bakgrund inom operation/narkos alt IVA.
Du är en god kollega och medarbetare med förmågan att skapa och bibehålla positiva yrkesrelationer. Då vi är en liten arbetsgrupp förväntar vi oss att du har en utvecklad samarbetsförmåga. Vårt motto är " laget före jaget", så vi söker en person som värnar om god sammanhållning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när vi gör vårt val.
Goda kunskaper i svenska och engelska krävs, liksom god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Tjänsten kräver, utöver journalhantering, även datorvana.
Körkort B erfordras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien Halland Kontakt
Avdelningschef
Camilla Brandstedt 035-131856
