Hygiensjuksköterska till Smittskydd Värmland
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad
2025-10-29
Din arbetsplats
Smittskydd Värmland är en länsövergripande verksamhet där såväl smittskydd som vårdhygien ingår.
Enheten har tio anställda - tre läkare, en smittskyddsadministratör, två smittskyddssjuksköterskor och fyra hygiensjuksköterskor, varav en har delad tjänstgöring som avdelningschef.
Verksamheten är mångfacetterad och arbetet är omväxlande, och består dels av händelsestyrt arbete som exempelvis utbrottshantering, men även ett långsiktigt, förebyggande hygienarbete. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Arbetet som hygiensjuksköterska är att vara expertfunktion inom vårdhygien. Detta inkluderar att ge råd, informera och undervisa medarbetare och chefer inom regional samt kommunal vård och omsorg rörande frågor som hygienrutiner, vårdrelaterade infektioner och smittspridning.
Det ingår också att aktivt följa utvecklingen inom området vårdhygien, samarbeta med regionala och nationella vårdhygieniska nätverk samt upprätta och utveckla vårdhygieniska rutiner och genomföra hygienronder i både vård och omsorg.
Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara att medverka med hygienaspekter i byggprocesser och upphandling av material. I arbetet på Smittskydd Värmland ingår också arbete inom smittskyddsområdet med myndighetsärenden.
Som nyanställd hos oss kommer du få en individuellt anpassad introduktion som utgår från dina tidigare erfarenheter och behov.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har klinisk erfarenhet från slutenvård eller öppenvård med fördel från flera verksamheter. Det är viktigt att du har förmågan till självständigt arbete, en egen drivkraft, är van att prioritera och organisera ditt arbete och att fatta beslut. Eftersom vi är en liten arbetsgrupp kommer du att ha ett tätt samarbete med dina kollegor och behöver därför ha lätt för att samarbeta i team. God kommunikativ förmåga, i både tal och skrift, är viktigt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tidigare erfarenhet av arbete inom vårdhygien och smittskyddsområdet är meriterande.
B-körkort är ett krav då arbetet innebär resor i hela regionen.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smittskydd Värmland Kontakt
Tomas Vilhelmsson, avdelningschef 010-8391312/tomas.vilhelmsson@regionvarmland.se Jobbnummer
9578762