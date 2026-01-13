Hygiensjuksköterska Kvalitet och patientsäkerhet, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Söker du ett roligt, utvecklande och spännande arbete med många kompetenta och aktiva medarbetare? Då är detta en möjlighet för dig!
Verksamheten Kvalitet och patientsäkerhet ingår i Området patientsäkerhet, utveckling och forskning i Hälso- och sjukvården. Verksamheten verkar som sakkunniga och rådgivande i frågor kopplade till kvalitet och patientsäkerhet i syfte att bidra till en säker vård. Verksamheten innefattar flera olika funktioner bland annat läkemedelsenheten, chefläkare och vårdhygien, där vi nu söker en ny medarbetare. Det vårdhygieniska uppdraget bidrar till patientsäkerhetsarbetet genom att förebygga vårdrelaterade infektioner samt begränsa spridning av t ex resistenta bakterier och andra smittor inom vård och omsorg.
Inom Vårdhygien kommer du att ingå i ett team bestående av hygiensjuksköterskor och hygienläkare. Vi stödjer sjukhus, vårdcentraler/hälsocentraler och kommuner. Vårdhygien arbetar länsövergripande vilket innebär resor inom länet.
Vi söker nu en hygiensjuksköterska till Kvalitet och patientsäkerhet i Sundsvall. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast, enligt överenskommelse. Det finns möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad som kan kombineras med klinisk tjänstgöring.
Arbetsvardagen som hygiensjuksköterska är omväxlande och till stor del beroende av aktuella händelser. I arbetsuppgifterna ingår att:
informera, utbilda och vara rådgivande i vårdhygieniska frågor gentemot samtliga personalkategorier inom regionen och kommunerna
utarbeta vårdhygieniska rutiner som stöd för arbetet i vården
medverka vid utredning i samband med vårdrelaterade infektioner och epidemiologiskt övervaka mikroorganismer av speciellt vårdhygieniskt intresse
vara rådgivande vid planering av om- och nybyggnation, vid upphandling av medicintekniska produkter samt gällande desinfektions- och steriliseringsmetoder
medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete med övriga medarbetare inom Kvalitet och patientsäkerhet.
Du får en introduktion anpassad efter din kompetens och tidigare erfarenheter. Kompetensutveckling säkras kontinuerligt och vidare studier uppmuntras.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har mångårig erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har påbyggnadsutbildning/specialistutbildning inom vårdhygien/mikrobiologi
Har arbetslivserfarenhet av undervisning eller chefskap
Har erfarenhet av att ta fram riktlinjer, instruktioner eller utbildningsmaterial
Har arbetslivserfarenhet inom operationsverksamhet
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Relationsskapande
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
