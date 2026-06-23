Hygienservicetekniker till Kaffegreven (vikariat)
Kaffegreven AB / Maskinreparatörsjobb / Mölndal Visa alla maskinreparatörsjobb i Mölndal
2026-06-23
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Föräldravikariat i vårt serviceteam med goda möjligheter till fortsatt anställning.
Arbetet som servicetekniker är självständigt, rörligt och omväxlande. Det du främst gör är att du underhåller kaffemaskiner ute hos kund, packar beställningar och levererar varor. Största delen av arbetstiden är du ute hos dina kunder, du kommer att arbeta självständigt och ta mycket eget ansvar, men samtidigt ingår du i vårt serviceteam.
Ingen avancerad bakgrund som tekniker krävs, men vi ser att du har ett intresse för teknisk service och framförallt har en god personlighet samt har lätt för att bemöta människor på ett trevligt och professionellt plan.
Bakgrund
Vi tror att du tycker om att ta ett personligt ansvar i ett ibland stressigt och mycket självständigt arbete samt tycker om att ha ordning och reda omkring dig.
En del arbetsuppgifter kan vara fysiskt krävande.
Långkörningar ingår i tjänsten.
Att vara serviceminded är en viktig egenskap vi söker hos vår nästa medarbetare!
För tjänsten gäller att du har B-körkort
Tjänsten löper tom December 2027 med goda möjligheter till fortsatt anställning.
Om Kaffegreven
Kaffegreven är ett Göteborgsbaserat företag som levererar kaffe- & fikalösningar till arbetsplatser i hela Sverige. Med starka varumärken i portföljen skräddarsyr vi lösningar som bidrar till trevliga arbetsmiljöer. Det viktigaste för oss är kunden, och vi strävar efter att ha en fantastisk relation till våra kunder genom hela ledet- från sälj till service! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@kaffegreven.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Hygienservice". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaffegreven AB
(org.nr 556703-8780), https://www.kaffegreven.se/
Kongegårdsgatan 3 3TR (visa karta
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431 90 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9975973