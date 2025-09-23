Hygienoperatör sökes till livsmedelsproduktion

Renax Supply AB / Städarjobb / Helsingborg
2025-09-23


Vi söker hygienoperatörer till livsmedelsproduktion i södra och mellersta Sverige.

Publiceringsdatum
2025-09-23

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med rengöring av produktionslokaler och utrustning efter avslutat arbetsskift. Arbetet utförs under dag-, kvälls- och nattetid. Arbetskläder och all nödvändig utrustning tillhandahålls av arbetsgivaren.

Kvalifikationer
God syn
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Noggrannhet

Meriterande:
Svenska och engelska språkkunskaper
Körkort och tillgång till bil

Lön enligt kollektivavtal.

Om företaget
I över 30 år har vi levererat pålitliga och kvalitativa tjänster till våra kunder, med fokus på mikrobiologisk renhet och högsta hygienstandard. Vi söker dig som är driven, vill utvecklas och lära dig något nytt varje dag - och som vill bli en del av Sveriges bästa städbolag inom livsmedelsindustrin.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: dmitrii@renax.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Renax Supply AB (org.nr 559038-9135)

Jobbnummer
9521274

