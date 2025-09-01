Hygienläkare/ST-läkare sökes till Vårdhygien
2025-09-01
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Om Vårdhygien
Enheten Vårdhygien är en del av kliniken Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien Halland och fungerar som ett kunskapscentrum inom ämnesområdet vårdhygien.
Vårt huvuduppdrag är att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning inom vård och omsorg. På enheten tjänstgör hygienläkare, hygiensjuksköterskor och administratör och arbetet innebär både rådgivning vid akuta vårdhygieniska frågeställningar och långsiktigt strategiskt arbete riktat mot beslutsfattare. Vi har ett stort undervisningsuppdrag riktat både mot medarbetare och chefer inom vård och omsorg inom hela regionen samt Hallands alla kommuner. Vi erbjuder ett flexibelt arbete som spänner över många områden med möjligheter att bygga nätverk och samverka regionalt och med nationella och internationella myndigheter och organisationer.
Om arbetet
Som hygienläkare arbetar du som en del av det vårdhygieniska teamet med såväl akut problemlösning som strategiskt långsiktiga frågor. Din roll är att bidra med infektionsmedicinsk och/eller mikrobiologisk expertis i det övergripande arbetet med prevention och hantering av smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Tillsammans med teamet utgör du en länk mellan sjukvård och teknik, fastighet och service när det gäller vårdhygieniska frågor. Då vårdhygieniska aspekter finns på de flesta processer inom vård och omsorg får du en förståelse för vårdens alla delar och organisation.
Goda möjligheter till såväl professionell som vetenskaplig utveckling, inkluderande kurser och utbildningar. Det finns goda möjligheter att delta i forskningsprojekt tillsammans med olika kliniska verksamheter. Vi stödjer anpassad kompetensutveckling efter anställning. Som hygienläkare kommer du att arbeta i ett välfungerande team med hygiensjuksköterskor samt i nära samarbete med smittskyddsenheten, infektionskliniken och klinisk mikrobiologi.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Utbrottshantering av t ex multiresistenta bakterier inom vård och omsorg.
- Utbilda vårdpersonal och studerande i vårdhygieniska rutiner och vara konsult i vårdhygieniska frågor.
- Utarbeta lämpliga lokala hygienriktlinjer utifrån evidens, nationella riktlinjer och juridiskt regelverk.
- Vara vårdhygienisk expertis i fastighetsfrågor ny- och ombyggnation.
Arbetet är omväxlande och till stor del beroende av aktuella händelser vilket innebär både handläggning av akut uppkomna vårdhygieniska frågeställningar och långsiktigt strategiskt arbete inom det vårdhygieniska området.
Arbetet är förlagt på kontorstid och vi har ingen jourverksamhet. Arbetsresor regionalt och nationellt förekommer.
Vi söker dig som antingen är specialistläkare inom vårdhygien eller legitimerad läkare med specialistutbildning inom infektionsmedicin eller klinisk mikrobiologi. Tidigare erfarenhet av vårdhygieniskt arbete och smittskyddsarbete är meriterande. Vi värdesätter även erfarenhet av forskning, undervisning och handledning.
Vi ser gärna att du uppskattar teambaserat arbete och har förmåga att prioritera, ta initiativ och organisera ditt arbete självständigt. Du behöver ha god planeringsförmåga och vara flexibel, noggrann och serviceinriktad. Viktigt är också god förmåga att kommunicera, entusiasmera och förmedla kunskap eller information till olika yrkesgrupper inom sjukvården, både medarbetare och chefer på alla nivåer. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
