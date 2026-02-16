Hygienläkare/ST-läkare inom Vårdhygien, Patientsäkerhetscentrum
Region Örebro län / Läkarjobb / Örebro Visa alla läkarjobb i Örebro
2026-02-16
Vi söker nu en ny medarbetare som har ett intresse för infektionsprevention och som har lätt för att arbeta självständigt och i team.
Enheten för Vårdhygien arbetar länsövergripande och har i uppgift att förebygga och minska smittspridningen av smittsamma samt vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorg i Region Örebro län. Vi övervakar även det epidemiologiska läget i länet och ger stöd vid utbrott av t ex resistenta bakterier. Organisatoriskt ligger Vårdhygien under Verksamhets- och ledningsstöd - Patientsäkerhetscentrum. Enheten är belägen på USÖ-området, men vi arbetar över hela länet. Våra ansvarsområden är regionens tre sjukhus, närsjukvården, folktandvården och länets kommuner. På Vårdhygien arbetar två hygienläkare och fem hygiensjuksköterskor. Enheten präglas av god laganda, god kommunikation och hög kompetens.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Hygienläkare/ST-läkare inom Vårdhygien, PatientsäkerhetscentrumPubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som hygienläkare kommer du att arbeta i ett välfungerande team samt i nära samarbete med hygiensjuksköterskor, smittskyddsenheten, infektionskliniken, klinisk mikrobiologi och patientsäkerhetscentrum.
Utbrottshantering av t ex multiresistenta bakterier inom vård och omsorg.
Utbilda vårdpersonal och studerande inom infektionsprevention och vårdhygieniska rutiner och vara konsult i vårdhygieniska frågor.
Utarbeta lämpliga lokala vårdhygieniska riktlinjer utifrån evidens, nationella riktlinjer och juridiskt regelverk.
Vara vårdhygienisk expertis i fastighetsfrågor rörande ventilation, planering och ombyggnation.
Arbetet är omväxlande och till stor del beroende av aktuella händelser vilket innebär både handläggning av akut uppkomna vårdhygieniska frågeställningar och långsiktigt strategiskt arbete inom infektionsprevention.
Vi söker dig som är legitimerad och utbildad hygienläkare eller legitimerad läkare, där vi gärna ser att du är ST/specialist inom infektionsmedicin eller klinisk mikrobiologi, men vi välkomnar även legitimerade läkare med särskilt intresse för vårdrelaterade infektioner och infektionsprevention samt STRAMA-frågor. Vetenskaplig kompetens och tidigare erfarenhet av arbete inom vårdhygien är meriterande.
Vi söker dig med god kommunikativ och pedagogisk förmåga och som trivs med att arbeta i team. Vi ser gärna att du tillsammans med Vårdhygienteamet kan ta initiativ och driva gruppens åtaganden framåt. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.
Anställningsinformation:
Tillsvidareanställning tjänstgöring 100 %. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl. 8-16.30. Anställningen kan även omfatta lägre tjänstgöringsgrad på enheten för att möjliggöra att den kan kombineras med annan klinisk tjänstgöring alternativt med forskning.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
