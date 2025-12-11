Hydro Extrusion Finspång söker mekaniker till underhållsavdelningen

Hydro Extrusion Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Finspång
2025-12-11


Visa alla maskinreparatörsjobb i Finspång, Norrköping, Linköping, Vingåker, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hydro Extrusion Sweden AB i Finspång, Vetlanda eller i hela Sverige

Som underhållsmekaniker hos oss arbetar du med frihet under ansvar. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har ett gott ordningssinne. Du arbetar systematiskt, fokuserat och lösningsorienterat. Du driva av utmaningen i underhållsarbete och tacklar uppgifter med entusiasm.
Vad du kommer att göra
Förebyggande underhåll av vår maskinpark
Driftsättning och intrimning av nya anläggningar och maskiner
Underhåll, felsökning och reparation av automatiserade produktionsceller med industrirobotar, CNC-maskiner och automatiska kapar
Övervakning och optimering av automationssystem
Delta i projekt vid installation, testning och driftsättning av nya CNC-maskiner och robotiserade anläggningar

Vad kommer göra att du lyckas
Gymnasieutbildning med yrkeskunskap inom underhålls-området
Kunskap inom reparation och underhåll av CNC-maskiner
Kunskap inom hydraulik, pneumatik och svetsområdet
B-körkort

Publiceringsdatum
2025-12-11

Övrig information
Beredskap ingår i tjänsten.
Arbetet är belagd till dagtid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hydro Extrusion Sweden AB (org.nr 556712-6544)
Myrkärrsvägen 1 (visa karta)
612 31  FINSPÅNG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Fabrik Och Försäljningskontor Finspå

Jobbnummer
9638797

Prenumerera på jobb från Hydro Extrusion Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hydro Extrusion Sweden AB: