Hydro Extrusion Finspång söker mekaniker till underhållsavdelningen
Hydro Extrusion Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Finspång Visa alla maskinreparatörsjobb i Finspång
2025-12-11
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hydro Extrusion Sweden AB i Finspång
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Som underhållsmekaniker hos oss arbetar du med frihet under ansvar. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har ett gott ordningssinne. Du arbetar systematiskt, fokuserat och lösningsorienterat. Du driva av utmaningen i underhållsarbete och tacklar uppgifter med entusiasm.
Vad du kommer att göra
Förebyggande underhåll av vår maskinpark
Driftsättning och intrimning av nya anläggningar och maskiner
Underhåll, felsökning och reparation av automatiserade produktionsceller med industrirobotar, CNC-maskiner och automatiska kapar
Övervakning och optimering av automationssystem
Delta i projekt vid installation, testning och driftsättning av nya CNC-maskiner och robotiserade anläggningar
Vad kommer göra att du lyckas
Gymnasieutbildning med yrkeskunskap inom underhålls-området
Kunskap inom reparation och underhåll av CNC-maskiner
Kunskap inom hydraulik, pneumatik och svetsområdet
B-körkortPubliceringsdatum2025-12-11Övrig information
Beredskap ingår i tjänsten.
Arbetet är belagd till dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hydro Extrusion Sweden AB
(org.nr 556712-6544)
Myrkärrsvägen 1 (visa karta
)
612 31 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fabrik Och Försäljningskontor Finspå Jobbnummer
9638797