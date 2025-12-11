Hydraulteknisk innesäljare (Tech Support) till Skellefteå eller Ljungby
2025-12-11
Är du en lösningsorienterad tekniker med servicekänsla och kunskap inom hydraulik? Trivs du med att arbeta i en roll där du får kombinera din tekniska expertis med daglig kundkontakt? Då kan det här vara jobbet för dig! Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
HydraSpecma är branschledande inom applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik på den nordiska marknaden. HydraSpecma ingår i börsnoterade Schouw & Co i Danmark, har mer än 1500 medarbetare och omsätter över 4,6 miljarder. Verksamheten är övergripande uppdelad i tre divisioner, Global OEM, Renewables och Industry & Aftermarket. Vi skapar värde genom att tillhandahålla teknisk rådgivning om hydrauliska lösningar och produkter, snabba leveranser och har marknadens mest omfattande produktsortiment. På HydraSpecma är vi måna om att ta vårt företagsansvar såväl inom klimat-och miljöpåverkan som i arbetsvillkor och ledning och i arbetsmiljö.
Läs mer på vår hemsida https://www.hydraspecma.com
Vi söker nu en Tech Support inom Customer Service med placering på antingen vårt huvudkontor i Skellefteå eller sajt i Ljungby. Detta är en medarbetare som kommer att spela en central roll i att hjälpa våra kunder hitta rätt bland våra tusentals produkter inom hydraulik.
Om rollen
Som hydraulteknisk innesäljare hos oss kommer du att vara den tekniska länken mellan kundens behov och rätt lösning. Din vardag kommer att vara varierad och innehålla uppgifter som:
Ge teknisk support via telefon och mejl
Hjälpa kunder att välja rätt produkter och lösningar utifrån deras specifika behov
Läsa och tolka ritningar och teknisk dokumentation
Hantera inkommande order och tekniska förfrågningar
Söka efter ersättningsprodukter vid utgångna artiklar eller specialfall
Bistå internt med tekniska frågor och rådgivning inom hydraulik
Du svarar på andra frågor från kunder efter bästa förmåga eller i samråd med kollegor
Vara pro-aktiv i din relation med våra kunder och meddelar försenade leveranser, pågående aktiviteter, kampanjer eller annan väsentlig information
Ta ett gemensamt ansvar för bästa service till våra kunder
Du kommer att arbeta från vårt kontor tillsammans med ett engagerat team där samarbete, kunskap och kundfokus står i centrum. Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Hög allmänkunskap inom teknik samt djupgående kunskap och erfarenhet inom hydraulik, komponentkännedom är meriterande
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
God datavana - du är van att arbeta med affärssystem och tekniska databaser
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Ett serviceinriktat förhållningssätt och en vilja att lösa problem
Du är noggrann, kommunikativ och har ett stort intresse för teknik. Du trivs med att ha kundkontakt och brinner för att hitta rätt lösning - även när det kräver lite extra detektivarbete.
Meriterande är om du har arbetat i Jeeves
Vi erbjuder
Vi erbjuder en roll i en koncern som är professionell, långsiktig och snabbrörlig med tillväxt och stort framtidsfokus. Du får en bred och varierad roll med möjlighet att påverka, driva och bidra. Hos oss kommer du in i ett stabilt och teknikdrivet företag med högt engagemang och god laganda! Du får även möjlighet till kontinuerlig utveckling inom ditt kompetensområde och chansen att arbeta med ett brett sortiment som verkligen utmanar och utvecklar din tekniska kunskap.
Tjänsten avser en 100% tjänst i Skellefteå eller Ljungby i HydraSpecma Component AB. Lön enligt individuell överenskommelse, vi följer Teknikföretagens kollektivavtal. Så ansöker du
Är detta din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan i form av CV snarast då vi gör ett löpande urval, dock senast 15 december 2025. Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa ansvarig rekryterare Martina Nordberg på 073-624 77 24 eller sända ett mejl till martina.nordberg@recruitpartner.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruit Partner Nordic AB
(org.nr 559157-4826) Kontakt
Martina Nordberg martina.nordberg@recruitpartner.se 073-624 77 24 Jobbnummer
9639228