Hvt/hve-Mekaniker Audi, Volkswagen, Skoda, Cupra & Seat
Vill du jobba med några av de främsta bilmärkena på marknaden? Vill du vara en del av ett team som tillsammans utvecklas i en framtidsmiljö? Då kan Mechanum vara nästa steg i karriären för dig! Vi söker nu en HVT/HVE-mekaniker för Audi, Skoda, Seat, CUPRA och Volkswagen till vår anläggning i Malmö.
Om tjänsten
I rollen som mekaniker på Mechanum ansvarar du för att utföra felsökningar, service och reparationer för märkena Audi, Volkswagen, Skoda, CUPRA och SEAT. För att hela tiden vara redo att möta den senaste tekniken när det gäller några av de största bilmärkena på marknaden, erbjuder vi dig vidareutbildning internt och externt. Du kommer arbeta i en stor, professionell verkstadsmiljö där vi omger oss av kvalitativa produkter och några av de största märkena inom bilbranschen.
Vi söker dig som...
• Har tidigare erfarenhet från som HVE eller HVT
• Har en stor portion personligt engagemang
• Alltid strävar efter att prestera högt genom att lägga ner tid och energi på dina arbetsuppgifter.
• Utför arbete fackmannamässigt
• Är lyhörd för kundens behov
• Är en positiv och självgående mekaniker som vill utvecklas tillsammans med Mechanum
• Har gått en 3-årig fordonsteknisk utbildning eller har motsvarande förkunskaper
• Sätter kunden i fokus
Vi arbetar i ett lag för att kunna hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt. Du äger kundkontakten och det är därför viktigt att du har en bra känsla för service och alltid håller det du lovar mot kund. Under arbetets gång arbetar du i nära kontakt med verkstadschefer, tekniker och servicerådgivare. Rapporterar gör du till verkstadschefen.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
· Svenska i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet som mekaniker i minst 2 år
• B-körkort
• Du ska som lägst vara HVT utbildad inom VAG
Meriterande
• Tidigare arbete hos en auktoriserad verkstad
• Erfarenhet från Volkswagens system
• Tidigare arbetat i Automaster
Om Mechanum
Mechanum är en auktoriserad bilverkstad som sedan starten 2008 aktivt arbetat för att förändra
kundernas syn på vår bransch genom att erbjuda bilservice och skadeverkstad till en kvalitets- och servicenivå som du aldrig tidigare upplevt. Vi är idag auktoriserade för 15 märken. Mechanum har starka ägare med långsiktiga ambitioner. För att lyckas behöver vi rekrytera noggranna, serviceinriktade och nytänkande människor till vår verksamhet.
Tjänsten är heltid med placering i Malmö. Provanställning sex månader tillämpas.
Sista ansökningsdag är 31/12-25. Intervjuer kommer ske löpande, därav kan tjänsten tillsättas tidigare.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Johanna Andersson via Johanna.andersson@mechanum.com
