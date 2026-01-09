HV-T Tekniker med specialist kompetens för BMW
Autogruppen i Lund AB / Maskinreparatörsjobb / Lund
2026-01-09
Visa alla jobb hos Autogruppen i Lund AB i Lund
Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Här är din chans att ansluta dig till Autogruppen! Vi letar efter en erfaren fordonstekniker som strävar efter ständig utveckling. Vi välkomnar dig som vill eller är specialiserad på BMW och kan erbjuda dig flera utbildningsmöjligheter inom märket för att bli en expert.
Skicka in din ansökan idag och få möjligheten att arbeta på vår moderna anläggning. Autogruppen är ett familjeföretag som erbjuder stabila anställningar, kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter och andra förmåner.Dina arbetsuppgifter
• I uppgiften ansvarar du för högvoltsarbeten på BMW & Mini, åtgärdande av fel, kontroll av åtgärderna, provkörning och in- och utkörning av fordon.
• Ansvar att regelbundet utföra analys och reflektion kring utfallet kopplat till Autogruppen strategiska plan och mål.
• Arbetet genomförs enligt arbetsorder, service- och reparationsinstruktioner enligt Autogruppen gemensamma sätt att arbeta.
Vi strävar efter en transparent och öppen kultur där vårt varumärkeslöfte, "Tryggt och Enkelt", genomsyrar både vår personal och våra kunder.
Din Profil
Vi söker dig som har minst 5-10 års erfarenhet som fordonstekniker med specialist utbildning av BMW, dokumenterat i BMW 's utbildningssystem. Du har som har ambitionen att fortsätta utvecklas av BMW i din resa hos oss. Du bör kunna utföra alla typer av arbeten självständigt, inklusive avancerad felsökning.
Du är en individ som värdesätter ordning och struktur. Du har en stark förmåga att prioritera och organisera ditt arbete effektivt. Din motivation kommer från att se till att både du själv och dina kollegor trivs och lyckas med sina uppgifter.
Vidare krav för tjänsten är att du:
• Har B-körkort
• Slutförd fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Du har BMW utbildning dokumenterat i TMSi med flera års erfarenhet inom BMW & Mini.
• Älskar utmaningar och att finna lösningar samt ta egna initiativ
• Har god datorvana
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Alternativt Engelska i Tal och skrift.
Vi mottager gärna ansökningar från Europa samt andra delar av världen. Då vi värdesätter kompetens och erfarenhet oavsett ursprung.
Om Autogruppen
Autogruppen strävar efter att vara din kompletta lösning när det kommer till bilägande. Vi står till tjänst med försäljning, service, tillhandahållande av reservdelar, reparation och skadeverkstad för både nya och begagnade bilar. Vår fullserviceanläggning är konstruerad för att sätta kundens behov i fokus, och den integrerar alla de nödvändiga tjänsterna under ett och samma tak. Våra kunniga och erfarna team är dedikerade till att leverera högkvalitativa tjänster och skapa en smidig upplevelse för dig som kund. Vi är stolta över att vara auktoriserade återförsäljare eller servicepartners för hela tio olika framstående bilmärken. Detta innebär att du kan lita på oss som din pålitliga partner för allt som rör ditt fordon. Oavsett om det handlar om att köpa en ny bil, utföra service och reparationer, eller hitta högkvalitativa reservdelar, är Autogruppen Lund AB här för att möta dina behov och överträffa dina förväntningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: jobb@autogruppenlund.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autogruppen i Lund AB
(org.nr 556083-5778), http://www.autogruppensyd.se
Porfyrvägen 11 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9676857