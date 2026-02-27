Huvudsekreterare för medicin och hälsa
2026-02-27
Bli vår nya huvudsekreterare inom medicin och hälsa och led Vetenskapsrådets forskningsfinansiering och strategiska arbete inom området framåt. Med din kunskap och erfarenhet vill vi att du utvecklar detta för Sverige viktiga forskningsområde samt verkar för excellens och ökad nyttogörande av forskningen samt internationell samverkan.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som huvudsekreterare är du vetenskapligt ansvarig för området medicin och hälsa. Du är huvudföredragande vid ämnesrådet för medicin och hälsa och ansvarar för uppföljning och beredning av ärenden som i huvudsak berör områden som forskningsfinansiering, forskningspolitik och internationellt samarbete. Huvudsekreteraren har också det övergripande vetenskapliga ansvaret för myndighetens övriga verksamhet inom området. Tillsammans med avdelningschefer och övriga huvudsekreterare ingår du i Vetenskapsrådets ledningsråd som bidrar med kunskap och ger råd till myndighetsledningen samt verkar för att strategi, riktlinjer och policy fastställda av Vetenskapsrådet styrelse följs. I arbetet ingår även att utveckla Vetenskapsrådets samlade verksamhet och att delta i externa sammanslutningar, både i Sverige och internationellt.
Vem är du?
Vi söker dig som har hög vetenskaplig kompetens inom området medicin och hälsa och är aktiv forskare med erfarenhet som forskningsledare. Du ska också ha intresse för och erfarenhet av arbete med strategiska forskningsfrågor.
Tidigare erfarenhet av ledningsuppdrag vid en myndighet inom forskningsområdet är meriterande. Likaså om du har erfarenhet från internationellt arbete med forskningsfinansiering och strategiska forskningsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som huvudsekreterare behöver du ha god analytisk förmåga samt förmåga att tänka och agera strategiskt med en helhetssyn på de frågor som behandlas. Du behöver ha god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Arbetet kräver också en god samarbetsförmåga.
Placering
Vårt kontor finns på Hantverkargatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Anställningen är upp till 75 procent av heltid under en period av tre år. Den sammanlagda anställningstiden är maximalt sex år. Anställningen som huvudsekreterare ska kombineras med en anställning som forskare vid ett svenskt lärosäte. För anställningen gäller tillträde efter överenskommelse.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
• Katarina Bjelke, generaldirektör, 08-546 442 59
• Jan Bolin, Tf. rådsdirektör, 08-546 443 12
• Johanna Öberg Pearson, HR-chef, 08-546 443 49
• Bente Ahlström, Saco-S, 08-546 123 40
• Nina Glimster, ST, 08-546 442 15
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2026-03-27.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2026-02225.
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. VR tillhandahåller även ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se.
