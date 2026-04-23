Huvudlärare förplägnad Sjö till Sjöstridsskolans intendenturavdelning
2026-04-23
Är du en engagerad, social och yrkeskunnig person, intresserad av Försvarsmakten, förplägnadstjänst och vill vara med att bidra till Sveriges säkerhet och forma framtidens intendenturpersonal? Då kan detta vara en intressant arbetsplats för dig.
Om enheten och tjänsten
Fartygsutbildningsenheten (FuE) ingår i Sjöstridsskolan (SSS) som stödjer de marina förbanden med utbildning, utveckling och förbandsträning. Vid skolan bedrivs utbildning som omfattar grundläggande soldat- och sjömansutbildning, grundläggande officersutbildning (Officersprogrammet, specialistofficersutbildningen) Högre specialistofficersutbildning (HSOU) samt yrkes och befattningsutbildning för anställd personal. Fokus för SSS verksamhet är att bidra till övriga marina förbandens förmåga till väpnad strid.
Tjänsten som huvudlärare förplägnad Sjö är placerad vid FuE och Intendenturavdelningen (IntA). Tjänsten utförs huvudsakligen i Karlskrona, dagtid med arbetstid 07.30-16.30 med flextidsavtal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Det dagliga arbetet kommer vara att planera, strukturera, revidera och genomföra verksamhet inom förplägnadstjänsten mot sjöförbanden. Du kommer arbeta självständigt och tillsammans med andra inom området förplägnad och logistik knutet till förplägnadstjänsten i Marinens sjögående delar. Du är till del kurschef för kurser som Intendenturavdelningen bedriver och stöd åt förbandens intendenturpersonal.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara:
Planera, strukturera och genomföra kurser i köken kopplat mot förnödenhetsförsörjning till sjöss, för värnpliktiga och anställd personal.
Utveckla och revidera kurser ihop med avdelningen i syfte att skapa en robust förnödenhetsförsörjning till sjöss.
Sammanställa och bereda underlag från deltagarna på kurser.
Stödja avdelningen i arbetsuppgifter utanför schemalagd kurstid som bär mot förplägnad mm.
Stödja avdelningen med framtagande av nytt kursmaterial och utveckla kursutbud mot de sjöburna förbanden.
Kvalifikationer
Genomförd och godkänd officersexamen lägst SO 6/OF 1
Erfarenhet av sjötjänst
Vara väl förtrogen med förekommande stödsystem, som PRIO och gällande regelverk
Utbildad kock - civil eller militär
God pedagogisk förmåga och erfarenhet av att utbilda
Meriterande
Erfarenhet av stabstjänst
Körkort klass B
Tidigare tjänstgöring på Sjöstridsskolan
FältkokserfarenhetDina personliga egenskaper
Tjänsten är mångsidig och kräver att Du är flexibel, har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är ambitiös och lösningsorienterad. Du har god social förmåga, en positiv inställning och är lyhörd. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du följer givna prioriteringar och styrningar.
Fokus ligger på att utbilda värnpliktiga upp till officerare, där fokus måste ligga på att kunna hitta tillvägagångssätt som gör att varje individ får det stöd som denne behöver.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Mer om anställningen
Tjänsten är en militär tillsvidareanställning på 100 % med 40 timmars arbetsvecka. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Placering: Karlskrona
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tjänsteresor förekommer i tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-29
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ytterligare information om tjänsten kan lämnas av:
Chef Intendenturavdelningen SSS, Kristoffer Ljungberg - 0733-70 43 98 eller via kristoffer.ljungberg@mil.se
.
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Kenth Johansson, Personalofficer HR-Avd SSS
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
SEKO, Jan-Anders Nilsson
SACO, Malin Pagels
Officersförbundet, Tobias Danielsson
Samtliga nås via FM växel: 010-828 50 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
371 23 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
9872679