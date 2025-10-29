Huvudhandledare till KUA på 85B1/ dagtidstjänst
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-10-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Strokeavdelning 85B1 ingår i verksamhetsområdet neuro och vårdar patienter med misstänkt eller bekräftad stroke. Vården av strokepatienter syftar till att begränsa skadan efter akut hjärninfarkt eller blödning. Vårdpersonalens uppgift är här att övervaka och kompensera för patientens eventuella bortfall av funktioner då patienten återhämtar sig från sin stroke.
På avdelning 85B1 arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, logopeder, dietist. Vi arbetar i team där våra olika kompetenser bidrar till att ge patienten en god, säker och omfattande vård. Det pågår flera utvecklings- och forskningsprojekt för att förbättra vården för våra patienter. De nationella riktlinjerna, riksstroke, ligger till grund för avdelningens arbete. Vi tar hand om strokepatienterna direkt via akutmottagningen enligt "Rädda hjärnan" vårdkedjan.
Utöver den vård vi bedriver på daglig basis lägger vi stor vikt vid universitetssjukhusets övriga uppdrag och ansvarar i gott samarbete med Uppsala universitet för undervisning och handledning av studenter under deras VFU. Inom vårt undervisningsuppdrag har vi en klinisk utbildningsavdelning (KUA) hos oss på avdelning 85B1. Till KUA kommer Uppsala universitetsstudenter från läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut- och apotekarprogrammet.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill vara med och driva samt utveckla vår KUA avdelning i samarbete med universitetet och vår verksamhet. På KUA får studenterna träna på teamarbete, kommunikation och att visa självständighet i sin yrkesroll. Vi strävar efter att skapa ett tryggt lärandeklimat där studenterna får utrymme att växa. I uppdraget som handledare ingår att vägleda, stimulera och stödja studenterna i sin utveckling.
I din tjänst ingår ett nära samarbete med övriga kliniska utbildningshandledare i KUA-teamet som består av fysioterapeut-, läkar -och undersköterskehandledare. Du arbetar dagtid 100% på KUA. I tjänsten ingår 100% klinisk tjänstgöring (dag/kväll samt varannan helg) på strokeavdelningen när KUA har sommaruppehåll.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och har minst ett par års arbetserfarenhet inom sjukvården. Tidigare erfarenhet av arbete med KUA eller huvudhandledning är meriterande.
Din kompetens
Vi vill att du som person är trygg i din roll som sjuksköterska och att du är genuint intresserad av att handleda studenter. Du har lätt att samarbeta och kommunicera med olika människor och är van att ha många bollar i luften.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Caroline Salci, 018-617 40 58 alt. caroline.salci@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Emma Hallgren, 018-617 40 58 alt. emma.hallgren@akademiska.se
T.f. avdelningschef Jennie Ekblom, 018-611 36 93 alt. jennie.ekblom@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS537/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9579244