Husvärd/Värdinna till Ronald McDonalds hus i Uppsala
2026-04-09
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker en trevlig, empatisk och ansvarsfull student i rollen som husvärd/husvärdinna på Ronald McDonald hus i Uppsala. I rollen ansvarar du för att välkomna familjerna till huset vilket alltid behöver vara bemannat med en person som kan finnas tillhands för frågor och vara ett stöd för familjerna. Som personal kommer du även hjälpa till med städ, tvätt och övriga sysslor. Efter mottagandet kvällstid sover du kvar för att på morgonen hjälpa till med olika arbetsuppgifter, exempelvis förbereda inför möten, göra i ordning köken, entréerna och öppna kontoret. Arbetstiden är vardags- och helgnätter mellan ca 19:45-08:00 med s.k. "sovande jour" ca 22:00- 07:00.
Personprofil
Vi söker dig som är ödmjuk, brinner för att hjälpa andra och önskar ha ett extrajobb där du gör en godhjärtad insats. Ronald McDonald behöver empatiska och ansvarsfulla personer som kan bemöta familjer i kris och vara lyhörda för deras behov under vistelsen. Vi söker dig som under minst ett år framåt vill hoppa in och jobba nattid. Meriterande är volontärsarbete/ideellt arbete och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Du behöver kunna uppvisa att du inte har något registrerat i belastningsregistret.
Start: Omgående (maj)
Omfattning: ca 4-6 nattpass i månaden på rullande schema.
Arbetstid: 19:45-08:00
Plats: Uppsala
Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök".
Företagspresentation
Ronald McDonald Hus är en egen icke vinstdrivande stiftelse med visionen att underlätta livet för svårt sjuka barn och deras familjer när barnen genomför behandlingar på sjukhuset. Organisationen erbjuder familjerna boende på Ronald McDonald Hus där de kan vistas i en trygg och trevlig, hemlik miljö. Huset möjliggör miljöomväxling för familjerna och ibland även för de sjuka barnen.
Om PerformIQ
PerformIQ är ett bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Ronald Mc Donald Hus Uppsala Kontakt
Filip Lundström filip.lundstrom@performiq.se Jobbnummer
9845741