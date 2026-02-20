Husvärd på 80% till Ronald McDonald Hus i Göteborg
2026-02-20
Till Ronald McDonald Hus i Göteborg kommer familjer från hela Sverige, Norden och Island när ett barn behöver specialistvård på Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus. Vårt Hus ligger på en kort promenad från Barnsjukhuset. Under behandlingsperioden på sjukhuset kan hela familjen, och ibland också det även det sjuka barnet, bo på Huset. Man går upp till barnsjukhuset för att göra medicinska behandlingar och kontroller, sen går man ner till Huset - "hem" som många av våra gäster säger, för att laga middag, umgås och sova. Detta möjliggör en vardag för alla familjemedlemmar, där familjerna kan ha sina egna rutiner i en hemlik men säker miljö - på gångavstånd från sjukhuset. Det finns 390 Ronald McDonald Hus i 48 länder. Läs mer om RMH på: https://goteborg.ronaldmcdonaldhus.se/
Tjänstebeskrivning
Har du en hög servicenivå och vill göra nytta för familjer som har en svår period i livet? Nu rekryterar vi stolt en husvärd till Ronald McDonalds Hus i Göteborg.
Du kommer vara en del av ett sammansvetsat och ödmjukt team som ser till att familjerna har det så bra som möjligt under deras vistelse i huset. Arbetet kräver stor respekt för både barn och vuxna, där det är viktigt att se till att Huset upplevs som ett "hem hemifrån", tryggt och välkomnande.
Dina arbetsuppgifter kommer vara av stor variation och kan bland annat innefatta praktiska göromål som t.ex.:
• in- och utcheckning av familjer
• behjälplig med kontakt till sjukhus
• städ, tvätt och övriga hemsysslor
• planera och vara delaktig i aktiviteterna för familjerna
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6 månaders provanställning. Omfattningen är 80%, där du kommer att arbeta på Ronald McDonalds Hus i Göteborg. Arbetet utförs i skift med pass mellan 07.45 och 20.00 i ett 6 veckors schema där du arbetar en helg av 6 veckor, samt storhelger enl. schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ödmjuk, trygg i dig själv och som brinner för att hjälpa andra människor. Du är empatisk och ansvarsfull på ett professionellt sätt och kan bemöta familjer i chock och vara lyhörd för deras behov under vistelsen. Du har en positiv attityd och god kommunikativ förmåga. Du är serviceinriktad och har en positiv attityd för att lösa utmaningarna tillsammans med ditt team. Vi vill att vår nya kollega ska ha samma nyfikenhet, driv och vara en lagspelare.
Du behöver vidare ha:
• Minst en gymnasieutbildning
• Några års relevant arbetslivserfarenhet
• Flytande i svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
• Körkort
• Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom vård, omsorg eller service
Det är ett stimulerande och varierat arbete med goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation tillsammans med övriga kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, ett flexibelt arbetssätt och god förmåga till samarbete.
Låter detta intressant?
Denna rekrytering sker i samarbete med NearYou, men du blir anställd direkt hos Ronald Mcdonald Hus. Urval sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag via www.nearyou.se.
Tjänsten har start efter överenskommelse.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
