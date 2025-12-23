Husstöd/kontorsvaktmästare sökes till Socialförvaltningen Hisingen
Göteborgs kommun / Vaktmästarjobb / Göteborg Visa alla vaktmästarjobb i Göteborg
2025-12-23
Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker husstöd till avdelningen Stab som leder, utvecklar och stödjer verksamheterna inom de områden som ingår i avdelningen.
Som husstöd är du med och bidrar till en bättre arbetsmiljö på våra kontor vilket skapar en trygg och trivsam miljö för våra medarbetare. Tjänsterna är förlagda på förvaltningens områdeskontor och tre socialkontor.
Vi erbjuder dig ett arbete som är meningsfullt, roligt och omväxlande. Du kommer att ingå i ett team där ni är två husstöd och har nära samarbete med fastighetskoordinator samt chefer och medarbetare ute på kontoren. I dina arbetsuppgifter ingår att hantera serviceanmälningar, utföra viss ommöblering och montering och genomföra mindre lagningar av kontorsmöbler samt samordna och ta emot hantverkare i lokalerna. Du kommer att arbeta på de fyra stora kontoren och arbetet innefattar tunga lyft.
Andra uppgifter är:
- Köra förvaltningens poolbilar till tvätt
- Hantera avfall och källsortering
- Posthantering
- Hantering av taggar till passersystem
- Hantera beställningar Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, har ett gott bemötande och är lyhörd för de du möter. Du uppskattar omväxlingen mellan att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du är strukturerad och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. För dig är det naturligt att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du ser helheten och tar ansvar för förvaltningens fyra kontor. Du motiveras av att ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som har
- Gymnasial utbildning, meriterande om du har eftergymnasial utbildning
- Tidigare erfarenhet av arbete inom service
- Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
- God förmåga att samarbeta under stressade situationer.
- Goda IT-kunskaper.
- B-körkort för manuell bil.
Vi ser även att du är lösningsinriktad och tar initiativ till förbättringar i arbetet. Du har gott omdöme och kan fatta välgrundade beslut även i nya situationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete. Du behöver ha ett nära samarbete med övriga kollegor på enheten Fastighet och IT i större projekt som omflyttar mellan våra kontor, du behöver kunna ta ett ledande ansvar i planeringen för dessa flyttar.
Urval och tidsbokning sker löpande under ansökningstiden. Intervjuerna sker efter ansökningstiden gått ut.
Är du redo att bli vårt nya husstöd? Skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra ifrån dig! Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Maria Dreyer maria.dreyer@socialhisingen.goteborg.se 031-3664391 Jobbnummer
9663494