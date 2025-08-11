Hushållningssällskapet Ekonomikonsult AB söker redovisningskonsult
Våra kunder blir fler och nu söker vi på Hushållningssällskapet Ekonomikonsult AB en ny kollega till vår redovisningsverksamhet i Falköping och Tidaholm.
Hushållningssällskapet Ekonomikonsult AB är ett dotterbolag till Hushållningssällskapet Västra med verksamhetsområde i sydöstra Skaraborg och är inriktat mot redovisning till små och medelstora företag. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande arbete med möjlighet till utveckling ihop med ett fantastiskt gäng som har en unik bredd i sin kompetens och trivs bra tillsammans.

Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett team med redovisningskonsulter som jobbar med:
Bokföring
Bokslut
Deklaration och skatt
Vi jobbar främst med små och medelstora företag inom de gröna näringarna, både enskilda firmor och aktiebolag.
Vem är du?
Du ska ha erfarenhet av redovisningsarbete innefattande deklaration och bokslut. För oss och våra kunder är det meriterande att du har erfarenhet från gröna näringar och olika företagsformer.
Omfattning
Omfattning

Tjänsten är på heltid eller deltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Falköping eller Tidaholm.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: rekrytering@hushallningssallskapet.se

Omfattning
Arbetsplats

Ekonomikonsult i Falköping-Tidaholm

Kontakt
Gustaf Högberg gustaf.hogberg@hushallningssallskapet.se 051124860 Jobbnummer
