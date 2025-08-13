Husfru till privat hushåll på Djurgården deltid
2025-08-13
En familj på Djurgårdsslätten söker en erfaren och självgående husfru/hushållerska för arbete tre dagar i veckan (måndag, onsdag och fredag). De bor i ett hus på tre våningar om ca 500 kvm med tillhörande trädgård.
Familjen är pensionärer och har redan städpersonal och trädgårdshjälp, men önskar en person som tar ett helhetsansvar för hemmets funktion och trivsel.

Dina arbetsuppgifter
Inköp av mat, handla färskvaror (kött, fisk, frukt) från bl.a. Östermalmshallen, ICA Esplanad och Sabis.
Tillaga middagar och förbereda luncher
Inköp och arrangemang av blommor
Förbereda och duka, bryta servetter och servera vid middagar när de har gäster.
Vid behov hjälpa till med disk och tvätt
Koordinera med övrig personal och leverantörer
Övrigt hushållsarbete och organisation Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet från liknande roll i privathem eller serviceyrke är ett krav.
Ordningsam, flexibel, diskret och självständig.
Sinne för estetik och kvalitet
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
För ett jämnare åldersspann ser vi gärna äldre sökande för denna tjänst.
