Husfru till privat hushåll på Djurgården deltid

VivBon AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-13


En familj på Djurgårdsslätten söker en erfaren och självgående husfru/hushållerska för arbete tre dagar i veckan (måndag, onsdag och fredag). De bor i ett hus på tre våningar om ca 500 kvm med tillhörande trädgård.
Familjen är pensionärer och har redan städpersonal och trädgårdshjälp, men önskar en person som tar ett helhetsansvar för hemmets funktion och trivsel.

Publiceringsdatum
2025-08-13

Dina arbetsuppgifter
Inköp av mat, handla färskvaror (kött, fisk, frukt) från bl.a. Östermalmshallen, ICA Esplanad och Sabis.
Tillaga middagar och förbereda luncher
Inköp och arrangemang av blommor
Förbereda och duka, bryta servetter och servera vid middagar när de har gäster.
Vid behov hjälpa till med disk och tvätt
Koordinera med övrig personal och leverantörer
Övrigt hushållsarbete och organisation



Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet från liknande roll i privathem eller serviceyrke är ett krav.
Ordningsam, flexibel, diskret och självständig.
Sinne för estetik och kvalitet
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort


För ett jämnare åldersspann ser vi gärna äldre sökande för denna tjänst.
Tjänsten börjar så snart vi hittat rätt person så ansök redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivbon AB (org.nr 559114-0594)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9457625

