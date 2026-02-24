Husfru till hotellverksamheten på Barsebäck Resort
2026-02-24
Om Barsebäck Resort
Barsebäck Resort är mer än bara golf. Vi är en av Sveriges främsta golfresorter, belägen i en naturskön miljö vid Öresund.
Här skapar vi minnen och upplevelser i en miljö vi är stolta över. Vi erbjuder högklassig service, förstklassiga banor och avkopplande boende. Varje dag arbetar vi för att nå platsens fulla potential, med kärlek till golfen, och för att skapa en destination där gästfrihet, kvalitet och upplevelser i mästarklass står i fokus.
Vi på Barsebäck Resort söker nu en engagerad husfru till vår städavdelning.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Du blir en del av vårt städteam och arbetar parallellt med vår nuvarande husfru, vilket innebär att någon av er alltid är ansvarig och på plats för att säkerställa att anläggningen hålls ren, trivsam och välkomnande.
Som husfru ansvarar du för att hotellverksamheten flyter på smidigt gällande städ och gästservice, tillsammans med städteamet. Du är den naturliga länken mellan reception, städteam och övrig personal. Rollen är både operativ och koordinerande - du hoppar in där det behövs samtidigt som du har helhetsansvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom housekeeping-teamet
Säkerställa att rum och gemensamma ytor håller hög standard för både städ och gästupplevelse
Beställa och planera förbruknings- och tvättmaterial
Introducera och lära upp nya medarbetare
Arbeta operativt i driften på daglig basis
Städning av hotellrum och uthyrningsvillor
Städning av allmänna utrymmen såsom Brasseriet, shopen samt personalutrymmen
Ansvara för ordning i tvättstuga, städförråd och linneförråd
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av liknande arbete inom hotell och städledning
Är självgående, flexibel och trivs med ansvar
Har ett öga för detaljer och en stark känsla för service
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett mindre team
Kommunicerar obehindrat på svenska och gärna engelska
Har B-körkort och tillgång till bil
Personliga egenskaper och kompetenser
Serviceminded med en naturlig känsla för genuin service
Noggrann och ansvarstagande
Följer rutiner och arbetar strukturerat
Har en positiv attityd
Är flexibel i både arbetsuppgifter och tankesätt
Lösningsorienterad
En lagspelare som även trivs med att arbeta självständigt
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till Josefin Jönsson, Försäljningschef och ansvarig för hotellverksamheten, josefin.jonsson@barseback.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: josefin.jonsson@barseback.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellhusfru". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barsebäcks Golf & Country Club AB
(org.nr 556047-3125), https://www.barseback.com/
Klubbhusvägen 5 (visa karta
)
246 55 LÖDDEKÖPINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9760938