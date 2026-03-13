Husfru / städ sökes till Pensionat Lövängen och Ljugarn Semesterby
Ljugarn Resort AB / Städarjobb / Gotland Visa alla städarjobb i Gotland
2026-03-13
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljugarn Resort AB i Gotland
Vi söker en husfru som kan leda Housekeeping arbetet och även arbeta operativt med städuppgifter på Pensionat Lövängen och Ljugarn Semesterby. Anläggningarna ligger i en av de populäraste turistorterna på Gotland, Ljugarn, som ligger på öns östra sida. Dem är belägna nära Ljugarns badstrand. Gäster kan välja olika boendealternativ såsom tält, glamping, husvagn, rum, villa eller stuga.
Under sommaren sjuder det av liv i Ljugarn och det är ett fantastiskt roligt och härligt sommarminne att säsongsarbeta i Ljugarn. Du skall arbeta för att ge varje gäst den bästa service. Du skall vara öppen, glad och ha lätt för att ta kontakt med människor samt kunna sätta gränser. Till vår hjälp använder vi systemstöd såsom bokningsprogrammet Visbook, housekeepingsystemet Sweeply och för schemaläggning Planday. Arbetet kräver att man är noggrann, serviceinriktad och initiativrik.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Som husfru ansvarar du för att verksamheten flyter på smidigt gällande städ och gästservice, tillsammans med städteamet. Du är den naturliga länken mellan reception, städteam och övrig personal. Rollen är både operativ och koordinerande, du hoppar in där det behövs samtidigt som du har helhetsansvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom housekeeping-teamet
Säkerställa att boendet och gemensamma ytor håller hög standard för både städ och gästupplevelse
Beställa och planera förbruknings- och tvättmaterial
Introducera och lära upp nya medarbetare
Arbeta operativt i driften på daglig basis
Städning av stugor, rum, glamping och villa
Städning av allmänna utrymmen såsom servicehus med wc och dusch, reception samt andra gemensamma utrymmen
Ansvara för ordning i tvättstuga, städförråd och linneförråd
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av liknande arbete inom hotell och städledning
Är självgående, flexibel och trivs med ansvar
Har ett öga för detaljer och en stark känsla för service
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett mindre team
Kommunicerar obehindrat på svenska och gärna engelska
Har B-körkort och tillgång till bil
Personliga egenskaper och kompetenser
Serviceminded med en naturlig känsla för genuin service
Noggrann och ansvarstagande
Följer rutiner och arbetar strukturerat
Har en positiv attityd
Är flexibel i både arbetsuppgifter och tankesätt
Lösningsorienterad
En lagspelare som även trivs med att arbeta självständigt
Vi ger frihet under ansvar och vi har kollektivavtal. Arbetet är schemalagt och innefattar både dagtid/kvällstid/helg. Tidigare erfarenhet av inom yrket är meriterande.
Rekrytering sker löpande och kan komma att avslutas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: johan@semesterby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Husmor 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljugarn Resort AB
(org.nr 559034-9600), http://www.semesterby.se
Strandvägen 51 (visa karta
)
623 21 LJUGARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljugarns Strandby AB Kontakt
J Bergner johan@semesterby.se 0498493117, 0707556540 Jobbnummer
9795126