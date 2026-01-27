Husbilstekniker - montage i fokus och varierande arbetsuppgifter
2026-01-27
Vi växer! En helt ny verkstad på 1 100 kvm står klar och blir en del av vår befintliga anläggning i Munkedal - nu söker vi fler duktiga medarbetare som vill vara med på resan.
Den nya verkstaden blir ett stort lyft för hela vår verksamhet, med moderna arbetsstationer, uppdaterad utrustning och en genomtänkt planlösning som ger ännu bättre flöde för både personal och kunder. Här samlar vi all vår kompetens inom service, reparation och husbilsteknik under ett och samma tak.
I år firar Malmgren Bil 20 år som företag, och vår nya verkstad markerar starten på nästa kapitel i vår historia - med fortsatt fokus på kvalitet, service och framtidstro.
Malmgren Bil är ett väletablerat bilföretag med många års erfarenhet i branschen.
Vi är auktoriserade återförsäljare av nya husbilar från Knaus och Challenger samt nya amerikanska pickuper från RAM, Ford F-150 och Silverado.
Utöver detta erbjuder vi ett brett sortiment av noggrant utvalda begagnade transportbilar, husbilar och pickuper. Hos oss finns alltid många fordon i lager för omgående leverans.
Med vår breda kunskap, starka passion för fordon och ett personligt bemötande hjälper vi våra kunder att hitta rätt lösning för både arbete och fritid. Hos oss kombineras professionell service med ett genuint engagemang.
Om tjänsten
Vi söker en husbilstekniker med bred teknisk kompetens som trivs i en varierad arbetsvardag. I rollen arbetar du huvudsakligen med extramontage och kundanpassningar av husbilar, med inslag av underhåll, service och felsökning. Arbetet omfattar både fordonstekniska moment och installationer inom el, gasol och vatten - ett spännande och omväxlande jobb för dig som gillar teknik, praktiskt arbete och problemlösning.
Du blir en del av ett erfaret och sammansvetsat team med stort kunnande inom fritidsfordon. Här får du goda möjligheter att utvecklas och växa i en verksamhet som är under expansion.
Då säsongen för husbilar varierar över året söker vi en person som även kan stärka upp vår övriga verkstad vid behov. Det innebär arbetsuppgifter såsom:
• Montering av extrautrustning och tillbehör på transportbilar, pickuper och andra fordon.
• Mindre service- och reparationsarbeten på verkstaden där det behövs.
• Allmänt stöd i teamet för att säkerställa en jämn arbetsbelastning över året.
Detta är inte en traditionell fordonsteknikertjänst - fokus ligger på husbilar, men vi söker dig som uppskattar flexibilitet och som gärna tar dig an varierande arbetsuppgifter. Här får du arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, i en roll där ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet eller utbildning inom husbilsteknik, fordonsteknik eller närliggande område
• Är tekniskt intresserad och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Arbetar noggrant, säkert och med hög servicekänsla
• Har B-körkort
Vi erbjuder
• En modern och växande verkstad specialiserad på husbilar
• Möjlighet till vidareutbildning inom husbilsteknik
• Trygg anställning i ett familjärt företag
• Engagerade kollegor och en trivsam arbetsmiljö
Skicka din ansökan till jobb@malmgrenbil.se
.
Urval sker löpande.
Viktigt att veta
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi kreditupplysning och kontroll mot brottsregistret.
Vi tar inte emot spontana besök från personer som är intresserade av tjänsten - alla möten sker endast efter tidsbokning.
