Husbilsmekaniker Bodelsreparationer till RA Motor i Knivsta
2025-12-11
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Uppsala
Husbilsmekaniker - Bodelsreparationer till RA Motor Husbilsverkstad i Knivsta
Om rollen
Vi söker en praktiskt lagd och serviceinriktad husbilsmekaniker med fokus på bodelsreparationer. Du kommer arbeta med felsökning, reparationer och montering i husbilars bodelar samt husvagnar - el, vatten, värme, inredning, täthetskontroller och tillbehör. Du kommer att jobba i vår verkstad i Knivsta med ledande märken som Knaus, Weinsberg, Roller Team, CI, Tabbert och T@B.
Arbetsuppgifter
• Reparation av bodelar
• Montering av tillbehör som solpaneler, markiser och elektronik
• Täthetskontroller och felsökning av el-, gas- och vattensystem
• Skadereparationer
Vi söker dig som
• Har erfarenhet från husbilars-/ husvagnarsmiljö eller liknande
• Har teknisk förståelse inom el, VVS, snickeri eller fordonsteknik
• Är noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande
• Kommunicerar på svenska samt lite engelska
• Har B-körkort (C1 meriterande)
Vi erbjuder
• Varierat och självständigt arbete
• Generösa personalförmåner och friskvårdsbidrag
• Härlig gemenskap och sociala aktiviteter
Om RA Motor
Auktoriserad återförsäljare av ledande bil- och fritidsfordonsmärken med anläggningar i Uppsala, Kungsängen, Knivsta och Haninge. Fokus på kvalitet och kundnöjdhet sedan 1992.
Ansökan
Skicka CV och ansökan till jobb@ramotor.se
. Urval sker löpande.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb@ramotor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R A Motor Stockholm AB
(org.nr 559024-1518), https://ramotor.se/kontakt/jobba-hos-oss/
Hyvelgatan 32 (visa karta
)
741 71 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9639526