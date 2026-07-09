Husbilsförsäljare Husvagnsförsäljare Behovsanställning Extrapersonal
Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB / Butikssäljarjobb / Håbo Visa alla butikssäljarjobb i Håbo
2026-07-09
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Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB, Håbo - Bålsta, Behovsanställning Extrapersonal säljare vid behov
Som medarbetare hos oss blir du en i vårt glada gäng, vi jobbar extra hårt för att leva upp till kundernas förväntningar. Vårt motto ingen kund ska vara missnöjd.
Vi söker dig som har ambitioner och kan arbeta som Behovsanställning Extrapersonal vid behov, är självgående och klarar av att omgivningen ställer krav på dig då kunderna har förväntningar och krav på våra produkter som de köper. Vårt mål är att leva upp till kundens förväntningar både före och efter köpet.100% Kund nöjdhet.
Flerårig erfarenehet ifrån Husbilsförsäljning Bilförsäljning Husvagnsförsäljning Båtförsäljning är Meriterande !
Körkort B är ett krav och gärna B körkort taget före 1996. E och C är extra bra.
Ansökan med CV till ekonomi@skoklosters.se
Glöm inte att berätta i din ansökan vad du gör idag. Fast lön med provision.
Mer info
Kontaktperson Ulrika Karlsson
Tel. 0708-787768
Om arbetsgivaren:
Skoklosters Husbilar och Husvagnar är ett familjeföretag med ca 14 st anställda och ligger i Dragets industriområde i Bålsta. Vi omsätter idag ca 170 miljoner per år. Vi är störst i Europa på Pilote Husbilar PILOTE CENTER STOCKHOLM, för tillfället expanderar vi mycket och vi söker extrapersonal Husbilsförsäljare vardagar och helger.Vi är återförsäljare för Pilote , Le Voyageur och Bürstner Husbilar.
Fullserviceanläggning Försäljning - Verkstad - Tillbehör Allt på ett och samma ställe
Vi finns i Bålsta.
Avstånd: Stockholm ca 4 mil,Uppsala ca 4 mil,Enköping ca 2,6 mil,Västerås ca 5,5 mil Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: ekonomi@skoklosters.se Arbetsgivare Skoklosters Husbilar & Husvagnar AB
(org.nr 556792-4625)
Mjödvägen 3 (visa karta
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746 50 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998671