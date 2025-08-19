Husbil/husvagnstekniker till BW Fritids fullserviceverkstad i Vännäs
BW Fritid AB / Maskinreparatörsjobb / Vännäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Vännäs
2025-08-19
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BW Fritid AB i Vännäs
, Umeå
eller i hela Sverige
BW Fritid är Norrlands äldsta och ledande husbils/husvagnsföretag, och drivs idag som ett modernt familjeföretag med god lönsamhet. Från starten 1973 har vi tagit oss från 0 till 160 milj kr i omsättning. Vi är auktoriserade återförsäljare av husbilar från Adria, Kabe, Knaus, Sun Living, Weinsberg, Ci och Rollerteam samt husvagnar från Adria, Kabe, Knaus samt Weinsberg. Förutom nya fordon har vi ett stort begagnatlager som innehåller alla märken, i alla prisklasser. Efter en mycket gynnsam utveckling de senaste åren har vi vuxit ur våra försäljningslokaler på Ersboda i Umeå och har därför etablerat en ny fullserviceverkstad i Vännäs för att på bästa sätt kunna möta våra kunders efterfrågan. I den nybyggda lokalen om 800 kvm utför vi alla typer av arbeten för kunds räkning, garantiarbeten, reklamationer samt försäkringsskador.
Hos oss på BW Fritid är ledordet "trevligt" och det genomsyrar hela vår verksamhet. Det ska vara trevligt att komma in till oss som kund, oavsett om det är för att köpa en ny husbil, serva husvagnen eller byta en gasolflaska, och vi som arbetar på BW Fritid har trevligt på jobbet.
Till vår fullserviceverkstad i Vännäs söker vi nu ytterligare en engagerad husbil/husvagnstekniker för service, felsökning och reparation. Är du något av en allkonstnär med känsla för kvalitet och med intresse av problemlösning? Vill du ha ett arbeta med omväxlande arbetsuppgifter, där ingen dag är den andra lik? Då har du kommit rätt! Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som husbils/husvagnstekniker på BW Fritid är du en viktig spelare i vårt verkstadsteam, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att serva fritidsfordon, utföra enklare motorarbeten, montera extrautrustning så som TV-antenn, solcell eller cykelställ, garantiarbeten inklusive felsökning, samt försäkringsarbeten där jobbet kan vara allt från att byta en mindre plastdetalj till att byta en hel vägg.
Då vi är en relativt liten arbetsplats är det en självklarhet att vi hjälper varandra när det behövs. Viss del av arbetstiden kan komma att förläggas på vår leveransverkstad i Umeå. Profil
För att lyckas i rollen som tekniker på BW Fritid i Vännäs bör du ha god erfarenhet av liknande arbetsuppgifter men viktigast är att du är allmänt händig med en vilja att lära dig nya saker.
Du kommer få arbeta med våra kunders andra hem och ögonsten, vilket ställer krav på noggrannhet och att arbetet utförs med eftertanke och omsorg. Vidare håller du god ordning och uppskattar en ren och fräsch arbetsplats. Vi är stolta över vår nya verkstad och är måna om att hålla den i fortsatt nyskick.
BW Fritid ska uppfattas av samtliga som trevliga och enkla att ha att göra med. Därför är det viktigt med god samarbetsförmåga, flexibilitet och att du ser lösningar i alla lägen.
Husbils-/husvagnsbranschen är en säsongsbransch. Detta innebär att du måste trivas att arbeta med en högre arbetsbelastning under sommarperioden, och att du har förmågan att växla upp tempot med bibehållen kvalitet.
Vi tror att du i tidigare tjänster har fått erfarenhet av service, montage, reparation och felsökningsarbeten. Det är ett extra plus om du har erfarenhet av fordonsel. Du har minst en gymnasieexamen och B-körkort, samt grundläggande datavana.
Tjänsten innebär arbete heltid på dagtid. Vi erbjuder friskvårdsförmåner, möjlighet till egna verkstadsarbeten och rabatter på reservdelar från våra samarbetspartners. Vi utbildar löpande efter behov, både internt och i samarbete med våra leverantörer. Tillträde enligt överenskommelse och vi tillämpar individuell lönesättning. Vi har kollektivavtal med If Metall.
Din ansökan
Ansök med CV och personligt brev till jobb@bwfritid.se
senast den 7 september 2025. Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte utan sök idag! Vi ser fram emot att läsa just din ansökan!
Frågor om tjänsten besvaras av verkstadschef Lars Nordlander på 090-188770.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: jobb@bwfritid.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Husbilstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BW Fritid AB
(org.nr 556169-2525), http://www.bwfritid.se
Västra Järnvägsgatan 18 (visa karta
)
911 34 VÄNNÄS Arbetsplats
BW Fritid Verkstad Jobbnummer
9464096