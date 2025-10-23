Hungriga säljare sökes till Flytt & Städ Sverige AB - Fast lön + provision
2025-10-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Motala
, Västerås
, Uppsala
, Falun
Drivna säljare sökes till Flytt & Städ Sverige AB - Fast lön + provision!
Om jobbet
Flytt & Städ Sverige AB fortsätter växa och söker nu målmedvetna säljare till vårt kontor i Norrköping.
Vi letar efter dig som är social, driven och älskar att göra affärer. Hos oss får du en trygg grundlön och en provisionsmodell utan tak - ju mer du säljer, desto mer tjänar du!Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
• Ringa och följa upp nya och befintliga kunder
• Skriva offerter och följa upp leads
• Samarbeta med marknad och kundtjänst för att driva försäljningen framåt
• Bidra till att nå företagets försäljningsmål varje månad
Vi söker dig som
• Har 1-2 års erfarenhet av försäljning eller kundkontakt (meriterande)
• Är tävlingsinriktad, resultatorienterad och självgående
• Talar och skriver flytande svenska
• Trivs med att arbeta mot tydliga mål och vill växa i rollen
Vi erbjuder
• Fast lön: 25 000 kr/månad
• Provision: 2 % på försäljning över 500 000 kr/månad (utan tak)
• Arbetstid: måndag-fredag kl. 08:00-17:00 (lunch 12:00-13:00)
• Möjlighet att utvecklas inom försäljning, ledarskap och kundrelationer
• En inspirerande arbetsplats med stark teamkänslaOm företaget
Flytt & Städ Sverige AB har 10 års erfarenhet i branschen och är en av regionens mest rekommenderade aktörer inom flytt, städ och logistik.
Vi står för kvalitet, ansvar och långsiktiga kundrelationer - varje dag.
Ansökan:
Skicka din ansökan via e-post och märk den med "Säljare Flytt & Städ Sverige AB" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
vila e-post eller via vår hemsida.
E-post: firma@flytt-stad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SäljareFlytt & Städ Sverige AB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flytt & Städ Sverige AB
(org.nr 559032-1138) Jobbnummer
9570253