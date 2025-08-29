Hungrig säljare? Vi har Sveriges hetaste produkt - och vi letar efter DIG.
Karriärguiden Group Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-29
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/hungrig-saljare-vi-har-sveriges-hetaste-produkt-och-vi-letar-efter-dig.
Vi ser fram emot din ansökan!
Plats: Stockholm, Gärdet
Omfattning: Heltid
Vill du vara med på vår resa att bli Nr1?
Vill du tjäna rejält med pengar samtidigt som du bygger ett starkt nätverk bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare?
Vill du vara en del av en vinnande kultur där hårt arbete alltid lönar sig?
Då ska du läsa vidare.
Vilka är vi?
Vi är Sveriges ledande nätverk av nischade jobbsajter. Våra sajter levererar träffsäker platsannonsering och employer branding som ger mätbara resultat. Vi har sedan starten hjälpt tusentals Svenska arbetsgivare att hitta sina nästa medarbetare.
Din roll:
• Prospektera, sälja på telefon samt boka och hålla möten med beslutsfattare
• Sälja platsannonser och employer branding på Sveriges ledande nischade jobbplattformar
• Bygga långsiktiga kundrelationer (och stänga affärer som ger dig fantastik provision)
• Arbeta med en tydlig säljstrategi och höga mål - och överträffa dem
Varför du kommer lyckas här:
• Vi ger dig en grundlig utbildning och säljcoachning
• Du får arbeta med ledande produkter
• Du får arbeta med målinriktade och drivna kollegor
Vi söker dig som:
• Lever och andas försäljning
• Har vinnarskalle och triggas av provision
• Är självgående, orädd och älskar att ringa samtal som leder till möten och affärer
• Har erfarenhet av B2B-försäljning (bonus om du sålt media, HR-tjänster eller digitala lösningar)
Vi erbjuder:
• Fast lön + skyhög provision - utan tak
• Säljtävlingar, kickoffer och bonusar som gör att du vill slå nya rekord
• Ett team av vinnare som peppar och pushar varandra varje dag
Det här är inte ett jobb för alla. Men är du hungrig, driven och redo att bygga både din inkomst och karriär - då är det dags.
Ansök nu och ta plats i vinnarlaget.
