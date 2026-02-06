Hungrig Säljare / Mötesbokare Unik nisch & Obegränsad provision
Avertum Group AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-02-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avertum Group AB i Göteborg
Avertum Group AB är ett konsultbolag som verkar i gränslandet mellan juridik och finans. Vi hjälper privatpersoner och företag att hantera komplexa aktieinnehav, realisera förluster och återvinna låst kapital. Vi har en unik tjänst på marknaden med extremt högt kundvärde.
Just nu växer vi så det knakar och söker dig som vill vara med och bygga nästa stora framgångssaga.
Om tjänsten; Du kommer vara motorn i vår tillväxt. Din primära uppgift är att kontakta potentiella kunder (aktieägare och investerare) och boka in kvalificerade möten åt våra seniora konsulter.
Du bearbetar en "hot list" av prospekt där behovet redan finns. Vi säljer inte strumpor - vi säljer en lösning som hjälper kunden att spara eller tjäna stora belopp.
Vem är du? Vi bryr oss om ditt driv.
Du har en vinnarskalle och ger dig inte för ett "nej".
Du är orädd och trivs med telefonen som ditt främsta arbetsverktyg.
Du vill ha lön efter prestation, inte efter närvaro.
Du är disciplinerad, snabb och resultatorienterad.
Det är meriterande om du jobbat med mötesbokning eller försäljning tidigare, men rätt inställning slår allt.
Vi erbjuder
Generös provisionsmodell: Vi har inget tak. Presterar du bra tjänar du mycket bra.
Unik produkt: Du säljer något som kunden faktiskt behöver och tjänar på.
Utveckling: Du arbetar direkt mot grundaren och får ovärderlig utbildning i försäljning och affärsmannaskap.
Flexibilitet: Möjlighet att arbeta remote eller från vårt kontor i Göteborg.
Anställningsform: Provisionsbaserad anställning / Konsultuppdrag. Start omgående.
Ansökan Skicka inga långa personliga brev. Skicka ditt CV och tre rader om varför du är rätt person för att dra in affärer till Avertum.
Mejla till: info@avertum.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: info@avertum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avertum Group AB
(org.nr 559379-1907)
Gullbergsstrandgata 36D (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Avertum Group Jobbnummer
9729306