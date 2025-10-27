Hungrig säljare med höga ambitioner? Vi söker dig till Bjorn Lunden!
Björn Lundén AB / Säljarjobb / Hudiksvall Visa alla säljarjobb i Hudiksvall
2025-10-27
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Björn Lundén AB i Hudiksvall
, Göteborg
eller i hela Sverige
Nu söker vi två drivna och målinriktade säljare med fokus på nyförsäljning - personer som älskar att bygga relationer från grunden och driva affären hela vägen i mål.
Om rollen
Vi söker två nya kollegor att förstärka vår svenska säljavdelning. Som New Business Account Manager hos oss är du en nyckelspelare i vår fortsatta tillväxtresa. Din huvudsakliga uppgift är att skapa nya affärsmöjligheter - från första kontakt till signerad kund. Du kommer att ansvara för hela säljprocessen och din egen budget.
Våra kunder finns främst bland redovisningsbyråer och små- till medelstora företag, där du hjälper dem att hitta rätt lösningar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Identifiera och bearbeta nya kunder genom proaktivt säljarbete
Göra behovsanalyser och erbjuda skräddarsydda lösningar
Genomföra produktpresentationer och demos digitalt eller på plats
Förhandla och stänga affärer
Arbeta mot tydliga mål och följa upp resultat i CRM
Du ingår i vårt svenska säljteam - ett engagerat och stöttande gäng med olika bakgrunder men gemensam passion för att vinna som lag. Rollen utgår från vårat huvudkontor i Näsviken.
Vem är du?
Du är en person som trivs med ansvar, högt tempo och tydliga mål. Du motiveras av att jaga nya affärer, bygga långsiktiga kundrelationer och se resultatet av din insats.
Vi tror att du:
Har några års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning, gärna inom SaaS, IT eller tjänsteförsäljning
Är en skicklig kommunikatör och förhandlare som kan påverka och övertyga
Har hög aktivitetsnivå och en tydlig struktur i ditt säljarbete
Är affärsmässig, målmedveten och orädd
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Erfarenhet av försäljning inom ekonomi, redovisning eller affärssystem är meriterande - men det viktigaste är din drivkraft och vilja att lyckas.
Vilka är vi?
Vi är Bjorn Lunden, affärsplattformen som förenklar vardagen för små och medelstora företag. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt .
Vi siktar högt och vår vision är att bli en av de ledande leverantörerna av programlösningar för redovisning och ekonomi i nordvästra Europa. Med rötterna i Hälsingland, närmare bestämt lilla Näsviken, har vi de senaste åren vuxit snabbt och gått från ett mindre, nationellt företag till en internationell koncern. Förutom i Sverige, finns vi även i Nederländerna och Danmark.
Målet är kort och gott att göra vardagen lite enklare för företagare och entreprenörer. Något vi tror att vi kan uppnå med riktigt bra programvaror, kunskap, innovation och TACO. Kanske inte den tacos du tänker på, utan vår typ av TACO - Trust, Ambition, Collaboration, Ownership.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en roll i ett internationellt och växande företag med en stark marknadsposition, som vill utmana branschens jättar. Det är viktigt för oss att våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Vi vill vara en schysst arbetsgivare och eftersträvar en hållbar balans mellan arbete och fritid. Det gör vi bland annat genom att erbjuda bra villkor och förmåner, 30 dagars semester samt möjlighet till flexibilitet. Som säljare erbjuds du en konkurrenskraftig fast lön plus provision.
Vi vill vara det självklara valet för medarbetare som vill må bra och ha kul på jobbet. Publiceringsdatum2025-10-27Så ansöker du
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med placering i Näsviken.
Sista ansökningsdag är 30 november 2025. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så sök nu!
Frågor eller funderingar, kontakta:
Anna Fransson, Team Manager New Business Sales, anna.fransson@bjornlunden.com
Sandra Engström, HR Partner, sandra.engstrom@bjornlunden.com
• För denna rekrytering undanbes alla typer av förfrågningar gällande extern hjälp via rekryteringsbolag eller liknande lösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björn Lundén AB
(org.nr 556293-9982), https://jobb.bjornlunden.se/
Näsviksvägen 23 (visa karta
)
824 65 NÄSVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9576163