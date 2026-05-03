Hundvan hjälte på timbasis sökes - när livet kräver en backup-stjärna
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-05-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Jönköping
, Aneby
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Hundvan hjälte på timbasis sökes - när livet kräver en backup-stjärna
Jag är en kvinna 40+ som lever ett aktivt och självständigt liv med lite hjälp från mina personliga assistenter - och mina två trogna fyrbenta sidekicks (hundar alltså, inte en rockbandsturné).
Just nu letar jag efter timvikarier som kan rycka in när någon i mitt ordinarie team blir sjuk, är på semester eller av annan anledning behöver paus från vår gemensamma vardag.
Du kommer inte behöva fatta livsavgörande beslut eller leda teammöten - det sköter jag själv. Men du blir mina fysiska förlängningar: ben, armar och lite muskelkraft där min kropp säger "nej tack". Det handlar om praktisk hjälp i hemmet, personlig assistans och ibland att följa med på jobb eller resor. Tänk: städning, hygien, matlagning, hundpromenader och allt det där som får vardagen att rulla smidigt.
Jag tror att du är en flexibel typ - kanske student (hej distanspluggare!), egenföretagare, deltidsarbetare eller någon som gillar att pussla ihop sitt schema med lite guldkant. Du behöver kunna hoppa in med kort varsel när det kör ihop sig i teamet. Dygnspass är en bonus om du kan ta dem, men jag kan även dela upp på dag-, kvälls- och nattpass. När jag frågar - då berättar du vad som passar just då.
För att det här ska funka behöver du vara hundvan på riktigt - inte bara ha klappat en golden på stan. Du ska vara trygg med skötsel och promenader, oavsett väder. Du behöver också vara i god fysisk form, eftersom jobbet är aktivt och kräver att kroppen hänger med, samt vara icke-rökare. Du är inkännande och lyhörd, kan ta instruktioner och följa dem utan att ta över, och respekterar att jag planerar och styr mitt liv själv - du är här för att stötta, inte styra.
Det här är inte ett vårdjobb. Du ska inte ta hand om mig - du hjälper mig att ta hand om mitt liv. Det är en viktig skillnad.
Skriv några rader om dig själv och varför du tror att vi skulle kunna bli ett bra team. Jag ser hellre personlighet än ett perfekt CV. Hoppas vi hörs snart - jag (och hundarna) väntar!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
9887693