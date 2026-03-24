Försvarsmakten / Djuruppfödarjobb / Sigtuna Visa alla djuruppfödarjobb i Sigtuna
2026-03-24
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Sigtuna
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker vikarierande hundskötare (heltid) i sommar!
Luftstridsskolan (LSS) är Flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Vid LSS finns Flygvapnets skolor, Flygvapnets utvecklingsenhet samt Försvarsmaktens Hundtjänstenhet. LSS har en avgörande roll i utvecklingen och tillväxten av framtidens flygvapen.
Om enheten
Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) tillhör Luftstidsskolan (LSS). FHTE ansvarar för produktion, uppföljning och samordning av tjänstehundar i Försvarsmakten "från avelsplanering till operativa ekipage". FHTE har i uppdrag att utveckla hundtjänsten och att förse Försvarsmaktens krigsförband med tjänstehundar som motsvarar Försvarsmaktens högt ställda krav. Tillsammans med hundförare utbildas tjänstehundarna för uppdrag i Försvarsmakten, både nationellt och internationellt. Nu söker FHTE Vikarierande Hundskötare över sommaren vid anläggningen i Märsta/Sigtuna.
Om tjänsten
Befattningen är ett sommarvikariat på 100%.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Daglig skötsel och underhåll av hundgård
• Motionering av Försvarsmaktshundar
• Skötsel och underhåll av materiel och fordon
• Uppföljning och dokumentation av dagligt arbetePubliceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
• Tidigare arbetat praktiskt i hundgård
• Tidigare arbetat praktiskt med hund
• God datorvana
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete med hög grad av självständighet och ansvar. Vi förutsätter att du är en kommunikativ och omdömesgill person som har lätt för att samarbeta med andra. Det kan förekomma tjänsteresor i form av t.ex. transport av hundar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Militärt förarbevis
• Tidigare arbete med tjänstehund
• Tidigare arbetat i systemet PRIO
Upplysningar om befattningen:
Tjänsteförrättande Chef Stallsektionen, Emelie Lindberg 070-850 55 85
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
Olivia Liw, HR-generalist, tfn 076-641 42 67
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00Övrig information
• Anställningsform: vikariat under perioden juni-augusti 2026
• Sysselsättningsgrad: 100%
• Arbetsort: Märsta/Sigtuna
• Befattning: civil
• Lön: Individuell lönesättning tillämpas
• Observera att flera tjänster ska tillsättas
Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-07. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
För detta jobb krävs körkort.
9817206