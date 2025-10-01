Hundskötare vikarie till Stockholms Hundforum hunddagis.

Stockholms Hundforum AB / Djuruppfödarjobb / Stockholm
2025-10-01


Vi söker nu ambitiösa vikarier till vårt trevliga gäng. Vi finns på Fridhemsplan, Odenplan, Birkastan, Thorildsplan och Hornstull. Välkommen med din ansökan!
Vi har bedrivit hunddagisverksamhet i Stockholm sedan 2000. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: stockholmshundforum.se
Alla förekommande på ett hunddagis såsom:
• Hundpromenader
• Städning
• Planering och genomförande av verksamhetens dagliga rutiner
• Informera och ha kontakt med våra kunder
• Utfodring
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av att hantera hundar i grupp
• Har utbildning inom hundars beteende och/eller etologi
• Har god fysik och är van att röra mycket på sig
• Är van att ta ansvar
• Är positiv och social

Publiceringsdatum
2025-10-01

Anställningsvillkor
Tjänsten innebär vikarie och varierande arbetstider måndag - fredag mellan våra öppettider 07.00 - 18.00.
Lön enligt avtal och bra förmåner.
Arbetsplats: Fridhemsplan, Odenplan, Birkastan, Thorildsplan och Hornstull.
Välkommen med din ansökan till företaget som har stora utbildnings och utvecklingsmöjligheter inom hundyrket via mail till info@stockholmshundforum.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@stockholmshundforum.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hundskötare vikarie".

Arbetsgivare
Stockholms Hundforum AB (org.nr 556579-6660), http://stockholmshundforum.se/
Celsiusg. 6, Gyllenborg. 8, Karlbergsv. 32B,Norrbackag. 48 och Hornsg 182 (visa karta)
112 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
Stockholms Hundforum

Kontakt
Elin Lundborg
info@stockholmshundforum.se

Jobbnummer
9535772

