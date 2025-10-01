Hundskötare vikarie till Stockholms Hundforum hunddagis.
Vi söker nu ambitiösa vikarier till vårt trevliga gäng. Vi finns på Fridhemsplan, Odenplan, Birkastan, Thorildsplan och Hornstull. Välkommen med din ansökan!
Vi har bedrivit hunddagisverksamhet i Stockholm sedan 2000. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: stockholmshundforum.se
Alla förekommande på ett hunddagis såsom:
• Hundpromenader
• Städning
• Planering och genomförande av verksamhetens dagliga rutiner
• Informera och ha kontakt med våra kunder
• Utfodring
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av att hantera hundar i grupp
• Har utbildning inom hundars beteende och/eller etologi
• Har god fysik och är van att röra mycket på sig
• Är van att ta ansvar
• Är positiv och social
Tjänsten innebär vikarie och varierande arbetstider måndag - fredag mellan våra öppettider 07.00 - 18.00.
Lön enligt avtal och bra förmåner.
Arbetsplats: Fridhemsplan, Odenplan, Birkastan, Thorildsplan och Hornstull.
Välkommen med din ansökan till företaget som har stora utbildnings och utvecklingsmöjligheter inom hundyrket via mail till info@stockholmshundforum.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@stockholmshundforum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hundskötare vikarie".
(org.nr 556579-6660), http://stockholmshundforum.se/
Celsiusg. 6, Gyllenborg. 8, Karlbergsv. 32B,Norrbackag. 48 och Hornsg 182 (visa karta
)
112 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Hundforum Kontakt
Elin Lundborg info@stockholmshundforum.se Jobbnummer
9535772