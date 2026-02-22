Hundskötare till Hund i Centrum, Göteborg
2026-02-22
Hundskötare till Hund i Centrum - Göteborg
Hund i Centrum är ett etablerat och professionellt hunddagis med två anläggningar i Göteborg. Vi arbetar med individanpassade flockar, tydlig struktur och ett genomtänkt förhållningssätt till hundens beteende och välmående.
Nu söker vi hundskötare som vill arbeta långsiktigt i en seriös verksamhet där ansvar, samarbete och kvalitet står i centrum.
Om arbetet
Arbetet hos oss innebär:
• Ansvar för trygg och säker flockhantering
• Aktiv närvaro i grupp med flera hundar samtidigt
• Daglig utevistelse i alla väder
• Fysiskt arbete och högt tempo
• Tydliga rutiner och struktur
• Samarbete i team
• Professionell och respektfull kundkontakt
Att arbeta på hunddagis är ett meningsfullt och roligt arbete - men det är också ett yrke som kräver stabilitet, omdöme och uthållighet. Hundarnas säkerhet och arbetsmiljön för teamet går alltid först.
Vi söker dig som:
• Har relevant hundutbildning eller lämplig dokumenterad erfarenhet
• Är lugn, trygg och tydlig i ditt kroppsspråk
• Trivs i en strukturerad verksamhet med fasta rutiner
• Har god fysisk uthållighet
• Tar ansvar även när tempot är högt
• Har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Vill arbeta långsiktigt och bidra till verksamhetens utveckling
Det är viktigt för oss att du ser detta som ett yrkesval - inte som en kortare mellanperiod.
Vi erbjuder:
• En stabil och välorganiserad arbetsplats
• Kollegor med erfarenhet och kompetens
• Tydliga roller och förväntningar
• Möjlighet att växa i ansvar för rätt person
• En verksamhet med stark kultur och lång erfarenhet
Tjänsterna är heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Provanställning tillämpas.
Mejla CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill arbeta långsiktigt inom hundverksamhet.
OBS! Mejla din ansökan till båda dessa mejladresser: backaplan@hundicentrum.setagene@hundicentrum.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post - OBS! Skicka till båda: backaplan@hundicentrum.se samt tagene@hundicentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan hundskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs hund i centrum AB
(org.nr 559070-1396) Jobbnummer
9756394