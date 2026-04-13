Hundskötare heltid Stockholms Hundforum hunddagis
2026-04-13
Vi söker nu dig ambitiösa hundskötare till vårt trevliga gäng på Stockholms Hundforum.
Vill du arbeta med hundar varje dag och vara en del av en verksamhet där kvalitet, omtanke och kunskap står i centrum?
Stockholms Hundforum är en etablerad och personligt driven verksamhet med över 30 års erfarenhet av hunddagis - och vi söker nu 2 engagerade hundskötare som vill växa tillsammans med oss.
Hos oss får du arbeta i en trygg, lugn och harmonisk miljö där varje hunds välmående är högsta prioritet. Vi lägger stor vikt vid att skapa stabila och välfungerande grupper, och vi arbetar med kunskap, struktur och genuin kärlek till hundar i allt vi gör.
Det här är en arbetsplats för dig som vill ta ansvar, utvecklas inom hundyrket och göra verklig skillnad i hundars vardag - varje dag.
Vi finns på Fridhemsplan, Odenplan, Birkastan, Thorildsplan och Hornstull.

Dina arbetsuppgifter
• Hundpromenader (3-4 h/dag)
• Skötsel av hundar i grupp
• Utfodring och städning
• Planering och genomförande av dagliga rutiner
• Kundkontakt
• Öppning och stängning av verksamheten
Vi söker dig som:
• Har utbildning inom hundars beteende och/eller etologi
• Har erfarenhet av att arbeta med hundar i grupp
• Har ett etiskt och tryggt förhållningssätt till hundar
• Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete utomhus
• Är ansvarstagande, strukturerad och flexibel
• Är positiv, social och har hög arbetsmoral
• Har tålamod och god kommunikationsförmåga
• Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid arbetstider måndag - fredag 07:00-16.00 och eller 09.00-18:00.
Lön enligt avtal och bra förmåner.
Vi erbjuder
• En trygg arbetsplats med över 30 års erfarenhet
• Ett engagerat team med utbildad personal
• Goda utvecklingsmöjligheter inom hundyrket
• En verksamhet där kvalitet, säkerhet och hundarnas välmående står i centrum
Varmt välkommen med din ansökan till Stockholms Hundforum!info@stockholmshundforum.se
Stockholms Hundforum
Fridhemsplan hunddagis för stor & liten och hundkurser
Celsiusgatan 6, 112 30 Stockholm
Öppettider:
måndag-fredag 07.00-18.00
Tel 08-651 30 68info@stockholmshundforum.se
Thorildsplan hunddagis för liten & mellan
Gyllenborgsgatan 8, 112 43 Stockholm
Öppettider: måndag-fredag 07.00-18.00
Tel 08-656 93 95info@stockholmshundforum.se
Odenplan hunddagis för liten & mellan
Karlbergsvägen 32 B, 113 27 Stockholm
Öppettider:
måndag-fredag 07.00-18.00
08-22 44 10info@stockholmshundforum.se
Hornstull hunddagis för stor & liten
Hornsgatan 182, 117 34 Stockholm
Öppettider:
måndag-fredag 07.00-18.00
08-711 41 91info@stockholmshundforum.se
Birkastan hunddagis för stor & liten
Norrbackagatan 48, 113 34 Stockholm
Öppettider:
måndag-fredag 07.00-18.00
08-32 48 13info@stockholmshundforum.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: info@stockholmshundforum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hundskötare heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Hundforum AB
(org.nr 556579-6660), http://stockholmshundforum.se/
Celsiusg. 6, Gyllenborg. 8, Karlbergsv. 32B,Norrbackag. 48 och Hornsg 182 (visa karta
)
112 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Hundforum Kontakt
Elin Lundborg info@stockholmshundforum.se Jobbnummer
9851305