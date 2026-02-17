Hundskötare / Dog Walker På Östermalm Sthlm 4-5 Tim/dag
Vladimirova, Nataliia / Djuruppfödarjobb / Stockholm Visa alla djuruppfödarjobb i Stockholm
2026-02-17
Hej fina du!
Om du letar efter ett ganska roligt och intressant jobb och älskar hundar, så du är på rätt plats.
Det är dags att hitta en nya kollega till min lilla hundrastningsverksamhet.
Jag driver ett mobilt hunddagis under namnet Östra Hundklubb sedan 2021 med fokus på välmående av hundar. I dagliga uppgifter ingår hämtning av hundarna hemma hos ägare, rastning dem i olika naturmiljö och sen lämning tillbaka. Alla våra hundar bor på Östermalm i Stockholm. Och arbetstider är vanligtvis från kl. 09:30-10 till kl. 14-14:30.
Ovanlig del av yrke: hundarna är tränat / ska bli tränat (om nya) att vara lös under hela promenad och/när det är möjligt. Jag handleder dig gärna med detta om erfarenhet saknas. Hur jobbet ser ut, kan du kolla på IG: @ostrahundklubb (skicka gärna förfrågan).
Jag skulle vilja hitta en kollega som först och främst älskar hundar, älskar naturen och kan jobba ute oberoende av vädret.
Dock det behövs verkligen på jobbet att du har B-körkort och kan köra en lätt lastbil.
Kontakta mig gärna via Instagram, mejl eller sms. Berätta lite om dig med CV bifogat, ställ dina frågor så återkommer jag.
Tack på förhand för din ansökan. Ser fram emot!
Allt bäst,
Natasha, Östra Hundklubb
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Insta: @ostrahundklubb
E-post: info@ostrahundklubb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ÖHK". Arbetsgivare Vladimirova, Nataliia
, https://ostrahundklubb.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vladimirova Nataliia Jobbnummer
9748739