Hundrastare med ansvar för egen hundgrupp/område sökes. 50%

DogJoy Hundcenter / Djuruppfödarjobb / Sundbyberg
2026-02-09


Hundrastare med ansvar för egen hundgrupp/område sökes. 50% tjänst.
Sundbyberg/Ursvik.

Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet i ca1,5 år. Fungerar allting bra och området byggs på enligt plan finns möjlighet till fast tjänst efter vikariatet.

DogJoy Hundcenter är ett ungt företag som startades för drygt 1 år sedan. Företaget erbjuder främst hundrastning men även privat träning, foderkonsultering och utbildning.

Just nu finns endast 1 grupp rastningshundar i området Ursvik i Sundbyberg.

Tjänsten är på 50%, 20 timmar i veckan uppdelat på ca 4 timmar/ dag, mån-fre. Ca tider 10.00-14.00.

Du arbetar ensam och har ansvar för en grupp om 1-10 st hundar åt gången. Upphämtning, lämning och rastning sker till fots. Ingen transport i bil.

Hundgruppen har byggts upp i lugn och ro. Den består just nu av sammanlagt 7 hundar men det finns plats för ett par stycken till och planen för företaget är att gruppen ska vara full inom 1 år. Du kommer alltså troligtvis skola in fler hundar i flocken. (Givetvis med sällskap av extra personal under inskolningsperioden)

Schema för hämtning, lämning och rastning är luftigt och stressfritt med minst 2 timmars tid för promenad i Ursviks skog/igelbäcksreservatet.

Du behöver ha:

God fysisk kondition. (Du promenerar mellan1-2 mil/dag)

Inte vara rädd för lera, hundslem, regn & snö. (Utrustning & arbetskläder får du dock av DogJoy)

Vara bekväm med att arbeta självständigt och lösa dagliga delar i arbetet.

(Givetvis finns alltid stöd när det behövs och hjälp i akuta situationer)

Ha god kundservice då du även ansvarar för kontakt med hundägare.

Oavsett tidigare utbildning och erfarenhet får du utbildning i första hjälpen, hjärt och lungräddning för hund och flocksäkerhet samt en gedigen introduktion vid anställning.

Egen hund får följa med på jobbet förutsatt att den fungerar väl i flocken.

Lön: fast månadslön: 10 000:- /månaden

Tjänstepension & försäkring i Fora.

Ansök till: dogjoyhundcenter@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: Dogjoyhundcenter@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hundrastare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
DogJoy Hundcenter, http://www.dogjoyhundcenter.se
Ursviks Allé 14 Lgh 1001 (visa karta)
174 63  SUNDBYBERG

Jobbnummer
9732782

