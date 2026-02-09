Hundrastare med ansvar för egen hundgrupp/område sökes. 50%
2026-02-09
Hundrastare med ansvar för egen hundgrupp/område sökes. 50% tjänst.
Sundbyberg/Ursvik.
Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet i ca1,5 år. Fungerar allting bra och området byggs på enligt plan finns möjlighet till fast tjänst efter vikariatet.
DogJoy Hundcenter är ett ungt företag som startades för drygt 1 år sedan. Företaget erbjuder främst hundrastning men även privat träning, foderkonsultering och utbildning.
Just nu finns endast 1 grupp rastningshundar i området Ursvik i Sundbyberg.
Tjänsten är på 50%, 20 timmar i veckan uppdelat på ca 4 timmar/ dag, mån-fre. Ca tider 10.00-14.00.
Du arbetar ensam och har ansvar för en grupp om 1-10 st hundar åt gången. Upphämtning, lämning och rastning sker till fots. Ingen transport i bil.
Hundgruppen har byggts upp i lugn och ro. Den består just nu av sammanlagt 7 hundar men det finns plats för ett par stycken till och planen för företaget är att gruppen ska vara full inom 1 år. Du kommer alltså troligtvis skola in fler hundar i flocken. (Givetvis med sällskap av extra personal under inskolningsperioden)
Schema för hämtning, lämning och rastning är luftigt och stressfritt med minst 2 timmars tid för promenad i Ursviks skog/igelbäcksreservatet.
Du behöver ha:
God fysisk kondition. (Du promenerar mellan1-2 mil/dag)
Inte vara rädd för lera, hundslem, regn & snö. (Utrustning & arbetskläder får du dock av DogJoy)
Vara bekväm med att arbeta självständigt och lösa dagliga delar i arbetet.
(Givetvis finns alltid stöd när det behövs och hjälp i akuta situationer)
Ha god kundservice då du även ansvarar för kontakt med hundägare.
Oavsett tidigare utbildning och erfarenhet får du utbildning i första hjälpen, hjärt och lungräddning för hund och flocksäkerhet samt en gedigen introduktion vid anställning.
Egen hund får följa med på jobbet förutsatt att den fungerar väl i flocken.
Lön: fast månadslön: 10 000:- /månaden
Tjänstepension & försäkring i Fora.
Ansök till: dogjoyhundcenter@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: Dogjoyhundcenter@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hundrastare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DogJoy Hundcenter
174 63 SUNDBYBERG
