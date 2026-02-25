Hundrastare 50% i Bromma (med viss möjlighet till mertid)
2026-02-25
Vi söker nu hundrastare till två av våra hundgrupper i Bromma med start omgående. Tjänsten är måndag-fredag ca 10.00-14.00 (en av de aktuella tjänsterna är ca 9.45-14.20).
Tjänsten är på deltid (50%) helgfria vardagar mellan ca 10.00-14.00, beläget i Bromma. För den som är intresserad och driven finns även möjlighet till mer ansvar och tid utöver den dagliga rastningen 10.00-14.00 - då i form av visst personal samt kund ansvar.
Våra hundgrupper är av blandad kompott med ca 6-10 hundar ute samtidigt, beroende på tidpunkt och dag. Grupperna är blandade både storleksmässigt och med tikar och hanar.
Arbetet är helt baserat till fots och utomhus hela passet - inget behov av körkort finns.
Som hundrastare hos oss söker vi någon som är lugn och trygg i sig själv, som har god hand med hundar och gott lokalsinne.
Det är viktigt att du är självgående och bekväm med att ta ansvar. Då tjänsten innebär att du för det mesta (om inte alltid) går själv med en grupp hundar och hanterar allt som det medför - i form av hämtning/lämning av hundar, eventuella utmaningar under promenad samt kontinuerlig kontakt med hundägare.
Tjänsten utgår från olika platser inom Bromma och vi är ute hela dagen. Tråkigt väder ska alltså inte hindra dig!
Kärlek, intresse och erfarenhet av hundar är ett krav, tidigare yrkeserfarenhet är meriterande.
Detta är en tjänst som passar perfekt för dig som t.ex. studerar på distans eller har en annan deltidssyssla som önskas kombineras.
Vid en fast tjänst så söker vi dig som har en plan att stanna minst 6 månader, men gärna längre - vissa av våra hundrastare har varit hos oss sedan 2018!
Lönen är per timme och ligger på 120:- i timmen. Vid hantering av egen grupp så tillkommer ett ansvarstillägg utöver timlönen.
För den som är driven till att göra mer finns det även möjlighet att få mer ansvar inom kund och personalhantering - vilket innebär viss mertid samt andra ansvarstillägg. För detta finns en önskan om tidigare erfarenhet av kundservice (eller motsvarande) och utbildning inom hund (eller motsvarande).
För dig som är utbildad hundistruktör eller hundpsykolog finns även möjlighet att hålla träning/kurser genom företaget.
Vi söker även alltid vikarier! Som vikarie kan du få lära dig grupper för att hoppa in när ordinarie personal är sjuk eller ledig, samt hjälpa till med inskolningar av nya hundar.
Vi söker dig som är tillgänglig för start omgående! Ange i ansökan om du är intresserade av fast tjänst eller vikariat.
För att få veta mer om oss - gå in på vår hemsida:www.strosaochnosa.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: anna.backstrom@strosaochnosa.se
Anna Backström anna.backstrom@strosaochnosa.se 0707949402
