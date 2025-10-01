Hundintresserad timvikarie till tjej i Åmål
2025-10-01
Vem är jag?
Jag är en 39-årig tjej som bor i Åmål. Min funktionsvariation gör att jag har personlig assistans om dagarna. Jag är rullstolsburen och har nedsatt immunförsvar. Just nu är jag i behov av en extra vikarie till min härliga assistentgrupp! Du som assistent hjälper mig i vardagen med allt som jag inte klarar av att utföra. Vi kommer att spendera mycket tid utomhus med mina hundar, så vi är ute i alla väder - i ur och skur - eftersom hundarna behöver sina promenader.
Vem är du?
Du som assistent behöver vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd och positiv. Jag ser gärna att du är aktiv, och har du ett hundintresse så är det förstås ett plus i kanten! Men det allra viktigaste är att vi trivs ihop. Jag känner mig mest bekväm med kvinnor då det förekommer integritetsnära situationer. Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester. Vi ställer upp för varandra!
Det är ett krav att du har B-körkort för manuell växellåda och känner dig bekväm med att framföra en bil i tjänsten. Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Tjänsten är till att börja med en timanställning vid behov med möjlighet till en mindre schemarad.
Arbetstiderna är förlagda kl.07-12 eller kl.15-20 både vardag som helg. Undantag från arbetstiderna kan ske vid aktiviteter.
Tillträde: Omgående, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Vid intervjun behöver du visa utdrag ur belastningsregistret samt handling som styrker din rätt att arbeta i Sverige (pass, nationellt ID eller personbevis med körkort).
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz krävs arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.
Vi är enligt lag skyldiga att kontrollera detta innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 8067
Ansvarig rekryterare: Johan Håkansson
Telefonnummer: 010-7077822
Passal Assistans
Kasernhöjden 3A
653 39 Karlstad
Telefonnummer: 010-70 77 800
E-postadress: info@passal.se
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9536090