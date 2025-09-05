Hundfrisör och hundtrimmare till Dog Bakerys nysatsning: DogSpa
MayAH AB / Djuruppfödarjobb / Stockholm Visa alla djuruppfödarjobb i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MayAH AB i Stockholm
Vi på Dog Bakery, hundarnas favoritbutiker, utökar vårt koncept under 2025 och söker nu utbildade hundfrisörer och groomers som vill hyra in sig i våra toppmoderna hundspa, som öppnas i direkt anslutning till våra populära butiker. Våra span är fullt utrustade med den senaste teknologin och utrustningen, och du får tillgång till utbildning från våra partners på Always Your Friend för att hålla dig i absoluta framkant inom branschen.
Vi erbjuder dig möjligheten att enkelt och smidigt ta emot dina egna kunder i en attraktiv miljö med redan etablerad kundkrets - våra butiker lockar dagligen mängder av hundägare och deras fyrbenta vänner. Det betyder att du får potentiella kunder från dag ett!
Vi söker dig som:
• Är utbildad hundfrisör eller groomer. (Eller håller på att utbilda dig)
• Du har redan startat, eller planerar att starta, eget företag (exempelvis enskild firma eller aktiebolag).
• Har ett genuint intresse för att erbjuda högklassig service för hundar och deras ägare
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet som hundfrisör eller groomer.
• Erfarenhet av kundkontakt och kundservice.
Vad vi erbjuder dig:
• Toppmoderna lokaler som är speciellt anpassade för hundspa och grooming, i attraktiva lägen.
• Hög kundtillströmning från våra redan etablerade hundbagerier.
Utbildning och stöd från Always Your Friend, för att stärka både dina kunskaper och ditt erbjudande. Sveriges bästa experter.
• Möjlighet att fokusera på ditt hantverk medan vi tar hand om de praktiska förutsättningarna och admin.
• Flexibla arbetstider - Du driver ditt egna företag och bestämmer själv över dina arbetstider/dagar.
Vill du vara en del av vårt växande koncept?
Hyr en plats i vårt hundspa och ta din karriär som hundfrisör till nästa nivå! Kontakta oss för mer information om våra avtal och möjligheter.
Denna annons gäller för Dog Bakery Stockholm - Vasaparken.
Skicka din ansökan till spa@dogbakerystockholm.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: spa@dogbakerystockholm.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vasaparken". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MayAH AB
(org.nr 559178-0258)
Odengatan 100 (visa karta
)
113 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Dog Bakery Stockholm - Vasaparken Jobbnummer
9494557