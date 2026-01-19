Hunddagisfröken/hundskötare sökes till Svanstippens Hunddagis i Täby
Svanstippens Hunddagis / Djuruppfödarjobb / Täby Visa alla djuruppfödarjobb i Täby
2026-01-19
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svanstippens Hunddagis i Täby
Vi söker en härligt glad och driven hundskötare/hunddagisfröken till vårt hunddagis Svanstippens Hunddagis i Täby!
Är du hundvan, (gärna med erfarenhet av att arbeta på hunddagis eller med hundar i grupp), positiv, punktlig, tycker om att vara ute och gå i alla väder, gillar kundkontakt och är intresserad av att lära dig mer och växa hos oss är det kanske dig vi söker.
Vi är ett mysig och familjärt hunddagis med plats för 40 st dagishundar och vi har förutom hunddagis även hundtrim om du är intresserad utav det.
Tjänsten är på 50 % men kan utökas för rätt person i framtiden.
Vi tar endast emot ansökningar och frågor via mail, intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: svanstippen@yahoo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svanstippens Hunddagis
Viggbyholmsvägen 75 (visa karta
)
183 77 TÄBY Arbetsplats
Bauer, Linda Jobbnummer
9693166