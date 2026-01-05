Hundälskande assistent till liten fast tjänst (15%) + sommarvikariat heltid
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlshamn
2026-01-05
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige
, Kristianstad
, Växjö
, Ljungby
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Personlig assistent sökes - deltidsarbete (15 %).
Möjlighet till extrapass i samband med sjukdom och/eller semester hos övriga assistenter i gruppen samt i princip heltid under ca 4 veckor sommaren 2026 som sommarvikariat.
Jag söker nu en ny kvinnlig personlig assistent till mitt team. Jag är en kvinna som lever med flera autoimmuna sjukdomar som bland annat yttrar sig i form av smärta, utmattning, nedsatt immunförsvar och som gradvis bryter ner min kropp. Jag förflyttar mig med hjälp av min elrullstol och bor i ett hus tillsammans med min familj och min hund, så det är viktigt att du trivs i en familjär miljö och inte är rädd för hundar. Jag behöver någon som har erfarenhet av att jobba som assistent eller inom vård och omsorg och därför söker jag enbart efter en kandidat som har referenser inom detta.
Mina intressen är att pyssla, ta hand om trädgård och växter och att ta hand om min hund. Vissa dagar upplever jag mycket mer smärta och behöver då stöd i att vila, ta det lugnt och få en trygg och rofylld dag. Andra dagar har jag mindre smärta och uppskattar då en assistent som kan bidra med inspiration, initiativ och sällskap i vardagen. Jag får absolut inte stressas och man måste vara uppmärksam på min hälsostatus då mitt mående kan vända snabbt till det sämre.
Det är viktigt att du som arbetar hos mig inte har egna fysiska eller psykiska hinder då du dels måste hjälpa mig med förflyttningar och dels behöver kunna ta snabba instruktioner och kunna ta egna förnuftiga beslut när mitt hälsotillstånd plötsligt försämras. Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
• Stöd i vardagliga moment i hemmet såsom matlagning, städ och tvätt samt hjälp vid personlig hygien och kläder. Under dagen hjälper man mig med handräckning och förflyttningar.
• Hjälp vid vila och återhämtning under dagar med mer smärta
• Gillar du vara ute i trädgård och skog samt att odla så är det ett stort plus!
• Hjälpa mig att ta hand om min hund som är en familjemedlem för mig. Du bör således inte vara hundrädd eller ha hundallergi.
• Du bör med ha körkort då jag har en anpassad bil och vi åker på ärenden tillsammans
Vi har bredvidgång i början av anställningen för att du ska lära dig allt som är viktigt och känna dig trygg som min assistent. Har man erfarenhet som tex undersköterska är det bra då det ingår en del medicinering. Det finns självklart rutiner och skriven information att tillgå.
Du kommer att hamna i ett glatt gäng med mestadels humor och skratt - men du måste kunna vara ombytlig till allvar när något händer med mitt hälsotillstånd och agera klokt för att hjälpa mig. Jag säker en trygg person som står stabilt med båda fötterna på jorden och kan konsten att anpassa sig till situationen. Att man är lyhörd och alltid sätter mitt bästa först när man jobbar.
Jag väljer mina assistenter med magkänsla och är väldigt noga med att få personal som vill och förstår mina behov och sköter saker i mitt hem som jag önskar. Jag främjar framförallt att vi har en öppen kommunikation och ärlighet oss emellan. Med anledning av smärtpåslag så fungerar inte min kommunikation vissa dagar och då bör du kunna anpassa dig och jobba helt självständigt.
Arbetstid
Tjänsten är på 15% och är förlagd på följande pass i ett rullande fyraveckorsschema:
Vecka 1: fredag 08:00-15:00
Vecka 2: söndag 10:00-16:30
Vecka 3: fredag 08:00-16:30
Vecka 4: tisdag 16:00-22:30
Det finns möjlighet till - och förväntningar att du tar - extra arbetspass vid sjukdom och semester hos övriga assistenter i arbetsgruppen. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777) Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Karin Ståhlnacke 0702071920 Jobbnummer
9668777