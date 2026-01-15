Hundälskande assistent sökes - med humor, hjärta och körkort!
Jag är en kvinna 40+, bor med mina två fyrbenta vänner kollegor (hundar alltså - de är cheferna här hemma)
Om dig (och lite om jobbet):
På grund av jobbets karaktär söker jag dig som identifierar dig som kvinna.
Jag är fullt kapabel att fatta mina egna beslut, prata, tänka och planera mitt liv - om jag inte specifikt ber dig om hjälp. Så, om du ser personlig assistans som något vård-och-omsorgsaktigt där du ska "ta hand om" mig... då är vi kanske inte en match made in heaven.
Jag ser det här som ett serviceyrke. Inga fancy utbildningar krävs - det viktiga är att du är bekväm med att "sitta i baksätet", klara av att ta det lugnt utan att vara långsam och villig att lära. Du får såklart en ordentlig introduktion så både du och jag känner oss säkra.
Du kommer passa in perfekt om du:
Har körkort ' och är van att köra bil (GPS-vän, men inte GPS-slav).
Är trygg, flexibel och har skön integritet. Du fattar när det är dags att hänga tillbaka och när det är dags att gasa på.
Är hundvan på riktigt - typ: kan läsa hundars kroppsspråk, inte bara kastat pinnar till grannens labbe. Du hjälper till med både skötsel och långa promenader. Har du egna djur? Då behöver du ett nätverk som kan ta hand om dem under dina pass - mina djur får nämligen all uppmärksamhet här.
Är bekväm med alla typer av hushållsarbete - från att skura golv till att hjälpa mig med det mer personliga.
Pratar och förstår flytande svenska - både skriftligt och muntligt. Jag kommunicerar nämligen bäst på det viset.
Är icke-rökare. Rökare göre sig icke besvär (även om världen i övrigt inte alltid är rökfri).
Har god fysisk hälsa - rygg, nacke, knän och axlar ska palla långpromenader och en del fysiska uppgifter.
Är doftdiskret - jag får migrän av starka parfymer, så lämna den där vaniljsplashen hemma.
Och ja - lite äventyr blir det! Resor kan dyka upp - både kortare utflykter, helgresor och ibland längre turer utomlands.
Låter det kul?
Då vill jag veta mer om dig! Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv - gärna med glimten i ögat - utifrån vad du läst här. Jag bryr mig mer om vem du är än vad du gjort innan.
Arbetstider: Schemat rullar på fyra veckor, mestadels dygnspass - både vardag, helg (varannan) och storhelg. Tjänstgöringsgrad 75% + jour. Start omgående februari 2026 med introduktion innan.
Redo att bli en viktig del i mitt (och hundarnas) liv? Vi ser fram emot att höra från dig - med viftande svansar!
