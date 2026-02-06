Humana Riddarstensgården söker omvårdnadspersonal sommar 2026
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lerum
2026-02-06
Vill du vara en del av ett arbetsteam som dagligen arbetar för att ge våra äldre möjligheten till ett bra liv under sommaren 2026? Då har du hamnat på rätt plats!
Just nu söker vi passionerade och ansvarsfulla sommarvikarier till Riddarstensgården som vill hjälpa oss att leva ut vår vision - "Alla har rätt till ett bra liv". Sök nu och bli en del av vårt fantastiska sommar team!Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter. Inom varje enhet finns gemensamhetsutrymmen och fina uteplatser. Riddarstensgården är ett Silviahemcertifierat boende vilket innebär att personalen på Riddarstensgården är utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. Hos oss bor enbart kunder som har en demenssjukdom. Vi erbjuder ett spännande och givande arbete där du får möjlighet att göra skillnad för våra kunder samt jobba i vår verksamhet som ligger vackert i ett grönområde på Riddarstenshöjden i Lerum.Om tjänsten
Hos oss på Humana kommer du att arbeta utifrån ett person centrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en vardag som präglas av god omsorg. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Riddarstensgården får du chansen att arbeta i en engagerad arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Du kommer att arbeta på schema under period 1 (vecka 24-27), period 2 (vecka 28-31), Period 3 (v. 32-35) eller båda perioder. Vi kan erbjuda en sysselsättningsgrad upp till 100%, men det finns även möjlighet att arbeta deltid.
Arbetspassen är förlagda dag och kväll vardagar och helger. Dagens första arbetspass börjar 07.00 alla dagar och sista passet slutar kl 21.00. Arbetspassets längd varierar beroende på tjänstgöringsgrad och övriga kollegors schemaläggning. Du kommer att få ett schema 2 veckor innan du börjar din tjänst där du får veta alla dina exakta arbetstider.
Vi söker även 3 personal för nattarbete, nattpassen är mellan 20.55 - 07.05 alla dagar. För att arbeta natt hos oss ser vi att du behöver ha erfarenhet av både vårdarbete och nattarbete sedan tidigare.
Vänligen ange i din ansökan om du är intresserad av en tjänst dag/kväll/ helg eller en nattjänst. Är du intresserad av båda ange också detta.
Vad får du?
Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg till de äldre, samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för varje individ
En chans att utveckla din kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg
En möjlighet att vara en del av ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemangArbetsuppgifter
Du utgår alltid från vad brukaren behöver och bidrar till att de mår bra och får en värdefull och trygg vardag. Du har ett varierande arbete där du bland annat planerar och genomför veckoplanering, hanterar läkemedel, planerar aktiviteter.
Du kommer dagligen att dokumenterar och hanterar eventuella avvikelser. Tillsammans med kollegor fördelar ni arbetsuppgifter och kommunicerar med HSL-personal såsom SSK, rehab personal och jour sjuksköterska.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
• ge stöd i vardagssituationer, exempelvis ta promenader * hjälpa till vid dusch och toalettbesök * städa och tvätta * dela ut medicin * hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktioner och delegering från sjuksköterska * dokumentation i administrativa system
Introduktion
Inför ditt första arbetspass kommer du att introduceras av handledare på arbetsplatsen, där du lär dig arbetsuppgifter, rutiner och brukarnas behov. Du kommer även genomföra webbutbildningar. Ingår medicinhantering i arbetsuppgifterna ska du göra en utbildning i medicindelegering.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag/Kväll/Helg alternativt vaken natt. 85 - 100 %.
Anställningsform: Särskild visstidsanställning över sommaren enl. ök.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning av grundlön, Övriga ersättningar ges enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som är en lagspelare - en person som är ansvarstagande och som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en förmåga att se helheten och du är inte rädd för att ta initiativ. Du är van vid dokumentation och arbetar med kvalitet som ledord. Erfarenhet av personcentrerat arbete är meriterande och vi tror att det är viktigt att du är en relationsbyggare med god samarbetsförmåga och ett positivt synsätt.
Vi ser gärna att du har förmågan att utveckla vår grundidé om att alla har rätt till ett bra liv. Ett gott bemötande är för oss en självklarhet och vi utför alltid våra insatser med hög serviceanda.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Besitter goda kunskaper i Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg eller hemtjänst
Om du är utbildad undersköterska
Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom
Erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisens belastningsregister.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kommer rekrytera vikarier innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Petra Höglund, petra.hoglund@humana.se Så ansöker du
